FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 549

Новый комментарий
 
Vasiliy Vilkov:

Всех с окончанием плодотворной недели, на следующей будет еще веселее)))

Мне кажется движухи уже не будет пора доставать горилку)))

доставать рано, а вот ставить пора :-)

 

.

.

 
По австралийцу зашел вниз на 0.6757,  и затем разворот вверх на 0.69
 

По EURCHF вторая шпилька  вверх на 1.1060  и после вниз на 1.0860


09.12 в 12-09

 

Привет!

Пора продать GBPCAD - цель 50 пунктов.



 
В Новой Зеландии извержение вулкана началось. NZDUSD  сначала вверх против тренда  пойдет на 0.6572 и затем вниз на 0.6385
 
Alexxl2008:
В Новой Зеландии извержение вулкана началось. NZDUSD  сначала вверх против тренда  пойдет на 0.6572 и затем вниз на 0.6385

у Вас есть подозрение на то, что вулкан станет поводом для инфляции?

хм, интересно

 
Renat Akhtyamov:

у Вас есть подозрение на то, что вулкан станет поводом для инфляции?

хм, интересно

А чё нет...? Если всю новую Зеландию накроет метровым слоем пепла и лавой ещё зальёт...
 
Kubera:
А чё нет...? Если всю новую Зеландию накроет метровым слоем пепла и лавой ещё зальёт...

тогда почему "NZDUSD  сначала вверх против тренда  пойдет на 0.6572 и затем вниз на 0.6385" ?

тут вобще масса вопросов

допустим вулкан извергает - это примерно 100 пунктов движения цены вверх

остановился - это уже 200 пунктов вниз.

А чо цена бегает когда вулкан спокоен?

 

Чё-то все приуныли :-) Ну нету новостей сегодня..только в среду/четверг будут толкать курсы

а пока можно очень аккуратно продавать AUD и NZD

Кенгуру выполнил все ритуальные движения показывая к югу

Киви близок к тому.

но на фоне общей пассивности, шустрой подвижки не предвидится - можно аккуратно тралить. И стопы поразумнее - всё же грядёт среда/четверг и как оно аукнется ещё неизвестно

1...542543544545546547548549550551552553554555556...579
Новый комментарий