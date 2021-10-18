FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 549
Всех с окончанием плодотворной недели, на следующей будет еще веселее)))
Мне кажется движухи уже не будет пора доставать горилку)))
доставать рано, а вот ставить пора :-)
.
По EURCHF вторая шпилька вверх на 1.1060 и после вниз на 1.0860
09.12 в 12-09
Привет!
Пора продать GBPCAD - цель 50 пунктов.
В Новой Зеландии извержение вулкана началось. NZDUSD сначала вверх против тренда пойдет на 0.6572 и затем вниз на 0.6385
у Вас есть подозрение на то, что вулкан станет поводом для инфляции?
хм, интересно
у Вас есть подозрение на то, что вулкан станет поводом для инфляции?
хм, интересно
А чё нет...? Если всю новую Зеландию накроет метровым слоем пепла и лавой ещё зальёт...
тогда почему "NZDUSD сначала вверх против тренда пойдет на 0.6572 и затем вниз на 0.6385" ?
тут вобще масса вопросов
допустим вулкан извергает - это примерно 100 пунктов движения цены вверх
остановился - это уже 200 пунктов вниз.
А чо цена бегает когда вулкан спокоен?
Чё-то все приуныли :-) Ну нету новостей сегодня..только в среду/четверг будут толкать курсы
а пока можно очень аккуратно продавать AUD и NZD
Кенгуру выполнил все ритуальные движения показывая к югу
Киви близок к тому.
но на фоне общей пассивности, шустрой подвижки не предвидится - можно аккуратно тралить. И стопы поразумнее - всё же грядёт среда/четверг и как оно аукнется ещё неизвестно