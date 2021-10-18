FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 329
А почему бы и нет??? Палки не врут...
биток просто радует последнее время своей волатильностью...))
Так и аналитики о том же - 57 запросто, а дальше если медвед-путы не будут тормозить своим бюджетным правилом, может и до 40 дойти, а потому что нефть опять за 100 улетит, потому как в Америке она уже заканчивается - всё до дондышка уже высосали, нет у них нефти да и не было...их континент, отколотый от Гондваны искусственно для равновесия планеты по нефти туда тащили, как по смазке - откуда там нефть может быть...туда только бизонов завезли, которых они уже давно съели...))))
Там есть труба с говенной нефтью из Канады, Венесуэла рядом (по запасам на 1-м месте), свое нераспечатанное месторождение. Было время, когда окорочка буша вытеснили местного производителя в РФ, а в прошлом веке их(кур) вообще закапывали тоннами - от голода не умрут и самолеты по внутренним рейсам продолжат летать в булошную.... В общем, договорились выращивать мсяво в Австралии, это эффективно:
В Монголии тоже много мяса...кому что Бог дает, чтоб взаимовыгодный обмен был... и дело не "в булошную на самолете" или на Красную площадь , у нас этих булочных на каждом шагу...спору нет - по ВВП они богаче нас в 20 раз, потому как могут грамотно распоряжаться деньгами, быстро всё схватывать и применять в дело...у нас же по старинке, только воровать хорошо могут и опять же туда наворованное тянут...так что нам еще долго в глубокой заднице сидеть, пока своих больших крадунов отучим не только воровать, но и вкладывать...
... В общем, договорились выращивать мсяво в Австралии, это эффективно:
Смотрю я на картинку %-ты и думаю - это кто же придумал что ролы и прочая нечисть японская еда, если японцы кушают говядины больше американцев??? мож японцы вообще не вкурсах про ролы?
Да может потому что дешевле мясо из Австралии... а ролы и у них наверно экзотика, как у нас оливье - только для Нового года...)))
Закрыл позицию buy eur/gbp c убытком -4.06 открыл позицию sell eur/gbp
Закрыл позицию buy eur/jpy c прибылью 23.16 открыл позицию sell eur/jpy
Закрыл позицию buy eur/usd c убытком -6.90 открыл позицию sell eur/usd
Закрыл позицию buy gbp/jpy c прибылью 1.56 открыл позицию sell gbp/jpy
Евруша хорошо порадовала в моменте...хайпанул от души...куда дальше - наверно продолжит движение на юг, подождем до завтра...киви вроде как тоже туда навострил лыжи...
Смотрю на бесплатный сигнал Рената - просто зверь...буду садиться на хвост и на всю котлету...может даже разбогатею...если продержится также еще месяц...((( Спасибо Ренат, ты настоящий друг и наверно последний из могикан- бессребреников...