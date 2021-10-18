FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 59
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Предположительно w-5 of W-5 , на Н-1 несколько вариантов разметки а) красным - w-5 завершена , в) светлая - w-5 не завершена прогноз цели - граница канала >выход шортов > коррекция.
Вам звонили с ФРС и сообщили об этом?
да сказали лохов в бай сейчас подсадим потом обвалим
По евре у меня появился сигнал на лимитный ордер на продажу от 1.1467
Её пока не торгую, а вот в паре с долларом вверх стою с т.р. 111
Развернулась. Не хочет.)
Ну а теперь я поставил лимитник на покупку от 108.72 )))
Ну а теперь я поставил лимитник на покупку от 108.73 )))
Пробуйте до 110.425. Там надеюсь половину закрыть.
Пробуйте до 110.425. Там надеюсь половину закрыть.
Ко мне на ты
Если не сложно конечно)))
Выше писал про выставленный лимитник. Опять блин не сработал Про спред забыл.
Доллар ена
Ну я думаю она еще вернется. Переставил на 3 пп. выше.