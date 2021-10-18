FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 59

Новый комментарий
 

Предположительно w-5 of W-5 , на Н-1 несколько вариантов разметки а) красным - w-5  завершена , в) светлая - w-5 не завершена  прогноз цели  - граница канала >выход шортов > коррекция.

 
Vitaly Muzichenko:

Вам звонили с ФРС и сообщили об этом?

да сказали лохов в бай сейчас подсадим потом обвалим
 
5drakon:
да сказали лохов в бай сейчас подсадим потом обвалим

По евре у меня появился сигнал на лимитный ордер на продажу от 1.1467

 
sterva:

Её пока не торгую, а вот в паре с долларом вверх стою с т.р. 111

Развернулась. Не хочет.)

Ну а теперь я поставил лимитник на покупку от 108.72 )))

 
во вторник закончим рисовать плечо а пока голову дорисуем скорее всего вместе с кенгуру- одним словом художники
 
Aleksandr Yakovlev:

Ну а теперь я поставил лимитник на покупку от 108.73 )))

Пробуйте до 110.425. Там надеюсь половину закрыть.

 
sterva:

Пробуйте до 110.425. Там надеюсь половину закрыть.

Ко мне на ты

Если не сложно конечно)))

 
Будет так как я сказал)))
 

Выше писал про выставленный лимитник. Опять блин не сработал Про спред забыл.

 Доллар ена

Ну я думаю она еще вернется. Переставил на 3 пп. выше.

 
Всем добрый день.
1...525354555657585960616263646566...579
Новый комментарий