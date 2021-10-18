FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 77

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Но ТР динамический - будет подтягиваться со временем.
 
Дмитрий:
Но ТР динамический - будет подтягиваться со временем.

Уже пора селлы набирать на полигоне в 130 пунктов.

Мой ТР 1.3125 для движения в низ.

 
Дмитрий:

Стратегически по зиг заагу и фибо может до 1,38...если политически всё спокойно будет...

 

DJIUSD за сегодня профит 5,2 тыс.$

Кто нибудь ещё играет на DJI ?

Файлы:
2019-02-07_23-22-28.png  126 kb
 
Lesorub:

Ну, ТР по баям на Каде озвучен, это понятно.

И что будет дальше, на что указывают чудо индикаторы?    

А между тем, КУКЛ нарисовал уже, чем намерен заняться дальше.

Цель будущего движения есть, есть и будущие входы!

У кого какие мнения?      

1.47

 
Shurikon:
GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)

Как я и говорил. И смотреть не надо.


 
Смотрится так.Lesorub:

Не все тут сладко... Единственное, что привлекает, это обладание информацией о цели движения!!!

А вот как Вы создадите ТС под эти знания  - дело сугубо каждого (если оно вообще челу нужно)...  


Вот висит золото в продажах. Цель давно определена и есть картинка выше. Потому продано без

стеснения. И своп положительный, а ход принесет по 1436 пунктов на 12 ордеров:

Теперь почитайте, что пишут и трендят аналитики про Рыжика.

Мой ТР по золоту  1175.95 по дневкам!

Картинка (первоначальная) по золоту у вас нормальная. Сама продала. Только думаю, что разворачивать его от 1365 будут. Ресурсы берегу.) 

 

СиПи - вверх ползет, может даже глобальный перехай будет. Причина: оптимизм что Китай-США договорятся, плюс укрепляется уверенность, что пока-что, ставки в США повышать не будут. Эти настроения видимо продлится всю весну. Как следствие индекс бакса - вниз. Рисковые активы нефть, золото - вверх. нефть к 80, золото выше 1400. Развивающиеся валюты  в рост - рублю нефть в помощь. Канадец к 1.28.      

 
sibirqk:

СиПи - вверх ползет, может даже глобальный перехай будет. Причина: оптимизм что Китай-США договорятся, плюс укрепляется уверенность, что пока-что, ставки в США повышать не будут. Эти настроения видимо продлится всю весну. Как следствие индекс бакса - вниз. Рисковые активы нефть, золото - вверх. нефть к 80, золото выше 1400. Развивающиеся валюты  в рост - рублю нефть в помощь. Канадец к 1.28.      

Буков много, где ордера???

 
Lesorub:
Буков много, где ордера???

То мысли вслух.
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