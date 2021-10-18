FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 77
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Но ТР динамический - будет подтягиваться со временем.
Уже пора селлы набирать на полигоне в 130 пунктов.
Мой ТР 1.3125 для движения в низ.
Стратегически по зиг заагу и фибо может до 1,38...если политически всё спокойно будет...
DJIUSD за сегодня профит 5,2 тыс.$
Кто нибудь ещё играет на DJI ?
Ну, ТР по баям на Каде озвучен, это понятно.
И что будет дальше, на что указывают чудо индикаторы?
А между тем, КУКЛ нарисовал уже, чем намерен заняться дальше.
Цель будущего движения есть, есть и будущие входы!
У кого какие мнения?
1.47
GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)
Как я и говорил. И смотреть не надо.
Не все тут сладко... Единственное, что привлекает, это обладание информацией о цели движения!!!
А вот как Вы создадите ТС под эти знания - дело сугубо каждого (если оно вообще челу нужно)...
Вот висит золото в продажах. Цель давно определена и есть картинка выше. Потому продано без
стеснения. И своп положительный, а ход принесет по 1436 пунктов на 12 ордеров:
Теперь почитайте, что пишут и трендят аналитики про Рыжика.
Мой ТР по золоту 1175.95 по дневкам!
Картинка (первоначальная) по золоту у вас нормальная. Сама продала. Только думаю, что разворачивать его от 1365 будут. Ресурсы берегу.)
СиПи - вверх ползет, может даже глобальный перехай будет. Причина: оптимизм что Китай-США договорятся, плюс укрепляется уверенность, что пока-что, ставки в США повышать не будут. Эти настроения видимо продлится всю весну. Как следствие индекс бакса - вниз. Рисковые активы нефть, золото - вверх. нефть к 80, золото выше 1400. Развивающиеся валюты в рост - рублю нефть в помощь. Канадец к 1.28.
СиПи - вверх ползет, может даже глобальный перехай будет. Причина: оптимизм что Китай-США договорятся, плюс укрепляется уверенность, что пока-что, ставки в США повышать не будут. Эти настроения видимо продлится всю весну. Как следствие индекс бакса - вниз. Рисковые активы нефть, золото - вверх. нефть к 80, золото выше 1400. Развивающиеся валюты в рост - рублю нефть в помощь. Канадец к 1.28.
Буков много, где ордера???