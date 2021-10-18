FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 209

Новый комментарий
 

Любо, братцы, любо...


 
только щепки летят
 
5drakon:

вот видишь и с отработанного масла бывает толк - ты не видел как печи работают на отработке видимо -главное что-бы не попала сюда Вода ))))

Сейчас пойдет Вода в хату)))

 
Vasiliy Vilkov:

Сейчас пойдет Вода в хату)))

сейчас Полоз будет воду лить

 

Бакс:


 
Unicornis:
rate, fomc - "нас на-ли, расходимся"(с).

короч

надо суметь спрогнозить точку разворота, всего лишь на один шаг раньше остальных

;)

[Удален]  

привет прогнозистам))) Есть хорошая поговорка - какой счет,такой и отдых))) счет виртуальный и отдых виртуальный))  

[Удален]   
GBP/JPY
Файлы:
GBPJPYH1.png  21 kb
[Удален]  
5drakon:
воскрес )))

тсссссссс

 
GBPAUD круче пойдет по новостям вверх.
1...202203204205206207208209210211212213214215216...579
Новый комментарий