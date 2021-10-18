FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 209
Любо, братцы, любо...
вот видишь и с отработанного масла бывает толк - ты не видел как печи работают на отработке видимо -главное что-бы не попала сюда Вода ))))
Сейчас пойдет Вода в хату)))
Сейчас пойдет Вода в хату)))
сейчас Полоз будет воду лить
Бакс:
rate, fomc - "нас на-ли, расходимся"(с).
короч
надо суметь спрогнозить точку разворота, всего лишь на один шаг раньше остальных
;)
привет прогнозистам))) Есть хорошая поговорка - какой счет,такой и отдых))) счет виртуальный и отдых виртуальный))
воскрес )))
тсссссссс