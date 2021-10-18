FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 64

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У кого нибудь сейчас есть сигнал на покупку EURUSD?
 
Nikolai Krylov:
У кого нибудь сейчас есть сигнал на покупку EURUSD?

Нет, небольшие продажи до 1404-1380

 
Aleksandr Yakovlev:

Нет, небольшие продажи до 1404-1380

Понял, спс :)

 
Nikolai Krylov:

Понял, спс :)


 
Aleksandr Yakovlev:


Попробовал купить со стопом 1.14283. Может дадут 100-150 грамм :)

 
Nikolai Krylov:

Попробовал купить со стопом 1.14283. Может дадут 100-150 пунктов :)

Конечно дадут. Если стоп не маленький))

Я вот понять не могу.30 января было хорошее движение вверх, после возврат к 1440, на несколько пунктов вверх и еще раз 1440, потом опять пытаемся вверх и доходим до района 1474, но нет ,не пускают на верх.

Опять возвращаемся в район 1440. На часе хорошей свечкой уходим вниз на 25 п. и закрепляемся в районе 1430 и тут конечно же...... ПОКУПКИ? Да как так то.

Может я чего то не понимаю. Откуда покупки то?. Не, я не спорю с вашем видением рынка, но просто объясните мне.Не, я соглашусь, до 1444 может и дойдет.

Но покупать здесь?

 
Aleksandr Yakovlev:

Конечно дадут. Если стоп не маленький))

Я вот понять не могу.30 января было хорошее движение вверх, после возврат к 1440, на несколько пунктов вверх и еще раз 1440, потом опять пытаемся вверх и доходим до района 1474, но нет ,не пускают на верх.

Опять возвращаемся в район 1440. На часе хорошей свечкой уходим вниз на 25 п. и закрепляемся в районе 1430 и тут конечно же...... ПОКУПКИ? Да как так то.

Может я чего то не понимаю. Откуда покупки то?. Не, я не спорю с вашем видением рынка, но просто объясните мне.Не, я соглашусь, до 1444 может и дойдет.

Но покупать здесь?

Просто смотрю глазами и вижу что сегодня ниже 1.1424 не дадут уйти. 

Могу ошибаться.

 
Nikolai Krylov:

Просто смотрю глазами и вижу что сегодня ниже 1.1424 не дадут уйти. 

Могу ошибаться.

Да все мы ошибаемся.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да все мы ошибаемся.

С тех уровней что вы описали многие готовы покупать, а КУКЛу это не выгодно. Надо как можно качественнее развести участников, в том числе и меня :)))

 
Nikolai Krylov:

С тех уровней что вы описали многие готовы покупать, а КУКЛу это не выгодно. Надо как можно качественнее развести участников, в том числе и меня :)))

Ааа, Ну ва виднее)))

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