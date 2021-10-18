FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 64
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У кого нибудь сейчас есть сигнал на покупку EURUSD?
Нет, небольшие продажи до 1404-1380
Нет, небольшие продажи до 1404-1380
Понял, спс :)
Понял, спс :)
Попробовал купить со стопом 1.14283. Может дадут 100-150 грамм :)
Попробовал купить со стопом 1.14283. Может дадут 100-150 пунктов :)
Конечно дадут. Если стоп не маленький))
Я вот понять не могу.30 января было хорошее движение вверх, после возврат к 1440, на несколько пунктов вверх и еще раз 1440, потом опять пытаемся вверх и доходим до района 1474, но нет ,не пускают на верх.
Опять возвращаемся в район 1440. На часе хорошей свечкой уходим вниз на 25 п. и закрепляемся в районе 1430 и тут конечно же...... ПОКУПКИ? Да как так то.
Может я чего то не понимаю. Откуда покупки то?. Не, я не спорю с вашем видением рынка, но просто объясните мне.Не, я соглашусь, до 1444 может и дойдет.
Но покупать здесь?
Конечно дадут. Если стоп не маленький))
Я вот понять не могу.30 января было хорошее движение вверх, после возврат к 1440, на несколько пунктов вверх и еще раз 1440, потом опять пытаемся вверх и доходим до района 1474, но нет ,не пускают на верх.
Опять возвращаемся в район 1440. На часе хорошей свечкой уходим вниз на 25 п. и закрепляемся в районе 1430 и тут конечно же...... ПОКУПКИ? Да как так то.
Может я чего то не понимаю. Откуда покупки то?. Не, я не спорю с вашем видением рынка, но просто объясните мне.Не, я соглашусь, до 1444 может и дойдет.
Но покупать здесь?
Просто смотрю глазами и вижу что сегодня ниже 1.1424 не дадут уйти.
Могу ошибаться.
Просто смотрю глазами и вижу что сегодня ниже 1.1424 не дадут уйти.
Могу ошибаться.
Да все мы ошибаемся.
Да все мы ошибаемся.
С тех уровней что вы описали многие готовы покупать, а КУКЛу это не выгодно. Надо как можно качественнее развести участников, в том числе и меня :)))
С тех уровней что вы описали многие готовы покупать, а КУКЛу это не выгодно. Надо как можно качественнее развести участников, в том числе и меня :)))
Ааа, Ну ва виднее)))