FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 414

Из-за того, что на паре экзотической USD/ZAR в прежнем прохождении на 4 часовом графике были закрытие цены на 15.1755 и 15.1835 и дневная свеча тоже предыдущая закрылась на 15.1535, то на сегодня и завтра можно строить планы на возможность падения курса данной пары пусть даже, если будут попытки незначительного подъема, но разворот к югу все же должен произойти может на протяжении вторника и среды.

 
Renat Akhtyamov:


//чо то скучно тут у вас стало ;)



Это по-веселее будет


 
Тарим  полный рост британца и евробакс
Vasiliy Vilkov:
Тарим  полный рост британца и евробакс
Да, канадца sell
 
Есть такое дело)

И голду отложку выставил по 1501.35 селл на небольшой отскок...
Голду не маю, дорогой продукт
 
Пока читал сработала голда

Не отскочит, ещё внутри ВВ
 
Vladimir Baskakov:
Не отскочит, ещё внутри ВВ

Будем подождать...

 
Vladimir Baskakov:
Да, канадца sell

ТР по нему где у Вас?

