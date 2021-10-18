FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 414
//чо то скучно тут у вас стало ;)
Это по-веселее будет
Тарим полный рост британца и евробакс
Да, канадца sell
Есть такое дело)И голду отложку выставил по 1501.35 селл на небольшой отскок...
Голду не маю, дорогой продукт
Пока читал сработала голда
Не отскочит, ещё внутри ВВ
Будем подождать...
Да, канадца sell
ТР по нему где у Вас?