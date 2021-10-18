FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 518

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Пипсов нет, это жаргон, учите матчасть

Да ну ее вашу мат...)))

Голову еще всякой ерундой забивать. Есть пункты в них и считаю. Мне для счастья и этого хватит)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ну ее вашу мат...)))

Голову еще всякой ерундой забивать. Есть пункты в них и считаю. Мне для счастья и этого хватит)))

Хватит вам пипсовать, я уже закрыл терминал и пью горилку присоеденяйтесь)))

[Удален]  
oleg360:
1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.

1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.

Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.

а откуда у вас такая - для вас убедительная информация? где можно прочесть про пипсы ? 

 
Vasiliy Vilkov:

Хватит вам пипсовать, я уже пью горилку присоеденяйтесь)))

Да я все уже, вне рынка. Кстати, это тоже позиция)))

 
Vladimir Baskakov:
Пипсов нет, это жаргон, учите матчасть

Пункт (экономика)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Пункт.

Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах [1].

голосование:

https://www.mql5.com/ru/forum/322931


голосование:

https://www.mql5.com/ru/forum/322931

[Удален]  
oleg360:

[Удален]  
oleg360:

у вас в терминале - прибыль показывает в валюте и пипсах ? или в валюте и пунктах?

или вы не пользуетесь терминалом  ?  вы работник банка?

 
Aleksandr Klapatyuk:

у вас в терминале - прибыль показывает в валюте и пипсах ? или в валюте и пунктах?

или вы не пользуетесь терминалом  ?  вы работник банка?

 

[Удален]  
oleg360:

 

ну вот - всё ясно и понятно. 

сколько пунктов показывает столько надо и говорить . не важно на4 знаке или 5 знаках . 

у кого 4 знак - он скажет 180 пунктов у кого 5 знак скажет 1800 пунктов  

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну вот - всё ясно и понятно. 

сколько пунктов показывает столько надо и говорить . не важно на4 знаке или 5 знаках . 

Да ладно, что к человеку привязался.))))

Я торгую на 2 терминалах 4 и 5 знаке, а говорю тоже  по 4 знаку 

