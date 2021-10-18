FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 518
Пипсов нет, это жаргон, учите матчасть
Да ну ее вашу мат...)))
Голову еще всякой ерундой забивать. Есть пункты в них и считаю. Мне для счастья и этого хватит)))
Да ну ее вашу мат...)))
Голову еще всякой ерундой забивать. Есть пункты в них и считаю. Мне для счастья и этого хватит)))
Хватит вам пипсовать, я уже закрыл терминал и пью горилку присоеденяйтесь)))
1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.
1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.
Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.
а откуда у вас такая - для вас убедительная информация? где можно прочесть про пипсы ?
Хватит вам пипсовать, я уже пью горилку присоеденяйтесь)))
Да я все уже, вне рынка. Кстати, это тоже позиция)))
Пипсов нет, это жаргон, учите матчасть
Пункт (экономика)
Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировокценных бумаг и валют на биржах [1].
у вас в терминале - прибыль показывает в валюте и пипсах ? или в валюте и пунктах?
или вы не пользуетесь терминалом ? вы работник банка?
у вас в терминале - прибыль показывает в валюте и пипсах ? или в валюте и пунктах?
или вы не пользуетесь терминалом ? вы работник банка?
ну вот - всё ясно и понятно.
сколько пунктов показывает столько надо и говорить . не важно на4 знаке или 5 знаках .
у кого 4 знак - он скажет 180 пунктов у кого 5 знак скажет 1800 пунктов
ну вот - всё ясно и понятно.
сколько пунктов показывает столько надо и говорить . не важно на4 знаке или 5 знаках .
Да ладно, что к человеку привязался.))))
Я торгую на 2 терминалах 4 и 5 знаке, а говорю тоже по 4 знаку