FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 46

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Lesorub:

Так где тогда ваше видео с информативностью???

Проверяйте! Специально зашел на битке:

Единственное, время достижения цели не знаю.

проверять что? что бы проверять ваши картинки,мне нужно как минимум понимать вашу систему. Скажу одно,я вижу крупный капитал на цене 3607.И только от этой цены будут мои дальнейшие действия

 
wall_street21m:

"Каждый на свой лад своему слову рад"(с)

Дружище, зря ты на лесорубовские рельсы ополчился. Он тут не первый год приличные сделки демонстрирует.

Так что, все твои претензии - в топку!

 
wall_street21m:


Для примера сделка по битку

Вот они, Ваши капиталы. Как на ладони.

И без всякого тумана...


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Я не пытаюсь развенчать мифы или наоборот укрепить веру в торговые системы которые используют трейдеры.Я просто рассказываю как торгую,какие сделки совершил. А НА КАЖДОМ ФОРУМЕ сразу налетают и начинают клевать)))) Как будто боятся что заберу любовь зрителя или прибыль)))) Успокойтесь,я тут не для этого. Просто пишу свои мысли. И не более
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Lesorub:

Вот они, Ваши капиталы. Как на ладони.

И без всякого тумана...


хорошо рисовать когда цену озвучили))) назовите где по вашему без тумана крупный капитал например gbp/jpy 

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Alexander_K2:

"Каждый на свой лад своему слову рад"(с)

Дружище, зря ты на лесорубовские рельсы ополчился. Он тут не первый год приличные сделки демонстрирует.

Так что, все твои претензии - в топку!

Уважаемый,я не рельсы ополчился и не на лесоруба. вРОДЕ ОН НАЛЕТЕЛ НА МЕНЯ СВОИМИ РЕЛЬСАМИ,КРИЧА О ИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ. Я ПРОСТО ЗАЩИЩАЮСЬ.

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Alexander_K2:

"Каждый на свой лад своему слову рад"(с)

Дружище, зря ты на лесорубовские рельсы ополчился. Он тут не первый год приличные сделки демонстрирует.

Так что, все твои претензии - в топку!

ПОКА претензии у него ко мне____))))) Я же написал,торгуйте рельсами,головами плечами,бабочками,веерами и всем остальным,главное что бы приносило доход и радость

 
Извините , что вмешиваюсь. Просто хочется свою цену ляпнуть. 128.56.
 
wall_street21m:

хорошо рисовать когда цену озвучили))) назовите где по вашему без тумана крупный капитал например gbp/jpy 

"Элементарно, Ватсон..."

А это для общего развития:


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Lesorub:

"Элементарно, Ватсон..."

А это для общего развития:


спасибо)) Я тут пользователю

"Aleksandr Yakovlev" скинул в личку где стоит крупный капитал по инструменту GBP/JPY до вашего ответа. И поверьте, крупный капитал не находится на тех ценах которые вы показали

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