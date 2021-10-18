FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 48
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Вы знаете,я очень счастлив что доставил вам минуты смеха)) как известно смех продлевает жизнь)) А значит мой день день проходит не зря,раз я продлил жизнь человеку))) А что сделали вы)?
И по поводу вопроса о стране- я хотел узнать много ли снега в вашем крае.
Пожалуй, я действительно прекращу с Вами полемику...
Зайти в профиль, прочитать о месте проживания хозяина, открыть ГУГЛ карты и текущий прогноз погоды на пару дней - писец, как трудно ...
И для чего это Вам??? Я снегом не торгую...
Пожалуй, я действительно прекращу с Вами полемику...
Зайти в профиль, прочитать о месте проживания хозяина, открыть ГУГЛ карты и текущий прогноз погоды на пару дней - писец, как трудно ...
спасибо)
Ладно друзья, не ссорьтесь. У вас просто свое видение рынка, да и у каждого оно свое.
Каждый пришел к своей ТС с большим трудом и потерей хороших депозитов.
Каждый из вас по своему прав. И пусть так и остается.
Ведь ваши ТС приносят вам прибыль. А это главное.
Кто то давно на форуме и знает все закоулки, а кто то появился недавно и
не знает всех тонкостей. Это нормально и со временем все будет норм.
Скажите плиз. Какой толк от того, что Вы знаете где находится крупный капитал?
Ведь сама тс намного важнее. Про капитал вроде все знают и эти знания не очень помогают.
Цена легко может пройти ниже и выше. Смысл не понятен. Страйки, уровни, коллы - это?
Крупный капитал могут влить через час, завтра, ч/з месяц понимаете о чем я?
У Вас есть стратегия или просто уровни?
Добрый вечер.
Ребята в спорах решаются разногласия и зарождается истина.
Поэтому хорош сраться.
Если есть стратегия и есть, что в ней улучшать лучше объединиться и сделать что-то стоящее...
Скажите плиз. Какой толк от того, что Вы знаете где находится крупный капитал?
Ведь сама тс намного важнее. Про капитал вроде все знают и эти знания не очень помогают.
Цена легко может пройти ниже и выше. Смысл не понятен. Страйки, уровни, коллы - это?
Крупный капитал могут влить через час, завтра, ч/з месяц понимаете о чем я?
У Вас есть стратегия или просто уровни?
Это и есть торговая стратегия. Цена не может легко пройти выше или ниже. Ведь что бы это произошло,должен появиться равный по силам участник торгов. Но даже и в этом случае цена не пойдет выше или ниже) Начнется рапределение объема,и только когда какой либо из двух участников поймет что не в состоянии одолеть противника,начнется движение инструмента,участник начнет выъодит из своей позиции( начнет откупать иструмент либо продавать,в зависимости от того кто он,продавец или покупатель)Смысл в следующем- найти цены где есть интерес крупного капитала.эТО МОЖЕТ БЫТЬ КАК ПРОДАВЕЦ ТАК И ПОКУПАТЕЛЬ. На этих ценах инструмент себя ведет по особенному. Когда я вижу что покупатель или продавец сдает позиции и закончилось расределение объема,я совершаю сделку в сторону сильнейшего участника. Стоп ставлю за ту цену которую он будет защищать,которая является точкой безубытка при закрытии позиций крупного участника.Защищая свои позиции,крупныц капитал защищает и мою позицию. ПОЭТОМУ И КОРОТОКИЕ СТОПЫ.( В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГУЕМОГО ИНСТРУМЕНТА). Вы ответьте сами себе- какой дневной оборот рынка форекс? насколько большим должен быть капитал что бы изменить направление иструмента?(хотя бы остановить_) Я приводил выше где подробно объяснял почему за цену безубытка своих позиций идет борьба. Крупный капитал обязан закрыть все позиции до цены своего безубытка что бы не потерять доход. А так как у него очень большой объем то и получается импульс и движение. И когда я понимаю за счет кого будет импульс,то совершаю сделку в одну сторону с сильнейшим.
Скажите плиз. Какой толк от того, что Вы знаете где находится крупный капитал?
Ведь сама тс намного важнее. Про капитал вроде все знают и эти знания не очень помогают.
Цена легко может пройти ниже и выше. Смысл не понятен. Страйки, уровни, коллы - это?
Крупный капитал могут влить через час, завтра, ч/з месяц понимаете о чем я?
У Вас есть стратегия или просто уровни?
крупный капитал уже влит) и к нему могут только добавить или убрать) Вы же понимаете что крупный капитал перетекает из одной валюты в другую. Нужно правильно видеть то,что показывает инструмент.
Добрый вечер.
Ребята в спорах решаются разногласия и зарождается истина.
Поэтому хорош сраться.
Если есть стратегия и есть, что в ней улучшать лучше объединиться и сделать что-то стоящее...
Что касается моего общения на форуме,то я стараюсь максимально открыто( на сколько это возможно в рамках форума) рассказать о своей торговле. При этом никого не призываю следовать за собой,ни кому не навязываю своей правоты или не правоты. ЛЮБАЯ СИСТЕМА ДАЮЩАЯ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ (все лесенки,веера,и так далее,главное стабильный доход). Для того что бы понимать что происходит на рынке, мне пришлось некоторое время проработать в одном из банков форекс регуляторов. И поверьте,все то что пишут в учебниках ,на форумах и так далее, очень далеко от реальности.
Это и есть торговая стратегия. Цена не может легко пройти выше или ниже. Ведь что бы это произошло,должен появиться равный по силам участник торгов. Но даже и в этом случае цена не пойдет выше или ниже) Начнется рапределение объема,и только когда какой либо из двух участников поймет что не в состоянии одолеть противника,начнется движение инструмента,участник начнет выъодит из своей позиции( начнет откупать иструмент либо продавать,в зависимости от того кто он,продавец или покупатель)Смысл в следующем- найти цены где есть интерес крупного капитала.эТО МОЖЕТ БЫТЬ КАК ПРОДАВЕЦ ТАК И ПОКУПАТЕЛЬ. На этих ценах инструмент себя ведет по особенному. Когда я вижу что покупатель или продавец сдает позиции и закончилось расределение объема,я совершаю сделку в сторону сильнейшего участника. Стоп ставлю за ту цену которую он будет защищать,которая является точкой безубытка при закрытии позиций крупного участника.Защищая свои позиции,крупныц капитал защищает и мою позицию. ПОЭТОМУ И КОРОТОКИЕ СТОПЫ.( В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОРГУЕМОГО ИНСТРУМЕНТА). Вы ответьте сами себе- какой дневной оборот рынка форекс? насколько большим должен быть капитал что бы изменить направление иструмента?(хотя бы остановить_) Я приводил выше где подробно объяснял почему за цену безубытка своих позиций идет борьба. Крупный капитал обязан закрыть все позиции до цены своего безубытка что бы не потерять доход. А так как у него очень большой объем то и получается импульс и движение. И когда я понимаю за счет кого будет импульс,то совершаю сделку в одну сторону с сильнейшим.
Вы сейчас описали именно тот принцип что торгую Я уже не первый год.
Сколько у вас среднее количество сделок в месяц?
Вы сейчас описали именно тот принцип что торгую Я уже не первый год.
Сколько у вас среднее количество сделок в месяц?
в среднем 10 -20 сделок, когда больше когда меньше. все зависит от ситуации на рынке