FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 531

Новый комментарий
 

Парни, вы что прикалываетесь чтоль. Вы на самом деле не видите ?

За последние 2 дня было две попытки уйти на верх. Было два

импульса(желтым на скрине) на верх и потом перебитие

импульсами вниз(красным), закрепление и вниз. О каких верхах сейчас речь идет?

Фигню не городите и торгуйте движение цены. после ее закрепления.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Парни, вы что прикалываетесь чтоль. Вы на самом деле не видите ?

За последние 2 дня было две попытки уйти на верх. Было два

импульса(желтым на скрине) на верх и потом перебитие

импульсами вниз(красным), закрепление и вниз. О каких верхах сейчас речь идет?

Фигню не городите и торгуйте движение цены. после ее закрепления.


не нервничай! всё идёт по твоему . я же жду около S2

 
Aleksandr Klapatyuk:

не нервничай! всё идёт по твоему . я же жду около S2

Да как не нервничать. Сегодня пятница , а я трезвый.

Ты то небось накатил уже везунчик)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да как не нервничать. Сегодня пятница , а я трезвый.

Ты то небось накатил уже везунчик)))

а как же - я уже пятницу начал обмывать . переложил все нервы на эксперта - а сам пью и контролирую  

 
Проведите линию 1,10540. Цена когда под нее нырнет как минимум п.на 30, на тесте можно еще раз продать. Но это будет уже не сегодня.
 
Aleksandr Yakovlev:
Проведите линию 1,10540. Цена когда под нее нырнет как минимум п.на 30, на тесте можно еще раз продать. Но это будет уже не сегодня.

вот в самую точку...

на сегодня в евре рынок снял и ограничился стоп-ордерами по бокам от волатильности

зачем заранее рисковать, когда по фунту прёт МЯСО. и до финиша ещё далеко

 
Maxim Kuznetsov:

вот в самую точку...

на сегодня в евре рынок снял и ограничился стоп-ордерами по бокам от волатильности

зачем заранее рисковать, когда по фунту прёт МЯСО. и до финиша ещё далеко

По фунту и фунт ене я на сегодня закрылся уже.

 

Хочется по еве еще немножко взять.

где то до 1,10400 может. Но не факт конечно. Поглядим в общем.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да как не нервничать. Сегодня пятница , а я трезвый.

Ты то небось накатил уже везунчик)))

У тебя же и по этой паре открыто GBPJPYH2 ? здесь наверное, быстрее финиширует к S2

GBPJPYH2

[Удален]  
вторую неделю проверяю эксперта - он в пятницу - не чего не хочет покупать и продавать 
1...524525526527528529530531532533534535536537538...579
Новый комментарий