Парни, вы что прикалываетесь чтоль. Вы на самом деле не видите ?
За последние 2 дня было две попытки уйти на верх. Было два
импульса(желтым на скрине) на верх и потом перебитие
импульсами вниз(красным), закрепление и вниз. О каких верхах сейчас речь идет?
Фигню не городите и торгуйте движение цены. после ее закрепления.
не нервничай! всё идёт по твоему . я же жду около S2
Да как не нервничать. Сегодня пятница , а я трезвый.
Ты то небось накатил уже везунчик)))
а как же - я уже пятницу начал обмывать . переложил все нервы на эксперта - а сам пью и контролирую
Проведите линию 1,10540. Цена когда под нее нырнет как минимум п.на 30, на тесте можно еще раз продать. Но это будет уже не сегодня.
вот в самую точку...
на сегодня в евре рынок снял и ограничился стоп-ордерами по бокам от волатильности
зачем заранее рисковать, когда по фунту прёт МЯСО. и до финиша ещё далеко
По фунту и фунт ене я на сегодня закрылся уже.
Хочется по еве еще немножко взять.
где то до 1,10400 может. Но не факт конечно. Поглядим в общем.
У тебя же и по этой паре открыто GBPJPYH2 ? здесь наверное, быстрее финиширует к S2