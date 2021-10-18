FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 221

Всем привет.Франк поставил вниз на 1.0123 .На минимум дня может сходить очень быстро.
Пятница, скушно - давайте продадим почуть gbpusd.
 
AUDUSD  вниз на 20 пуктов неплохо ...
 
Не очень люблю МТ5 , но зигзаг вниз не отработал.Розовая линия типа цель.
Всем привет! Профита без нервотрёпства! Продал с маленьким стопом. Не люблю понедельник как всегда.
 
Согласен сходит фунт вниз на 1.2965, нервно но сегодня.
 
По британцу словил стоп, попробую возместить новозеландцем 
