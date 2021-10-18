FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 296
Торгуют круглые уровни - знаю, про то, что торгуют круглое время тут тоже писали, может попробовать торговать по радуге?
Не, лучше по облакам. Если облако на рыбку похоже, значит на глубину (вниз) пойдет. Если на птичку -значит на верх полетит, а если на зайчика- значит боковичек)))
блин. опять ниже.
ждать 30минут- как на ножах
за это время может - далеко убежать
Ничего что мы тут угараем?
Не в обиде?Не расстраивайся, может и в твою сторону пойти)
да нет! я и сам над собой угораю😄
Цена в неопределенке. Может как вверх так и вниз уйти)))
Начинали с быков и медведей. Сейчас птица с рыбой. Дайте угадаю......
Дальше насекомые. Ну и т.д.)))
Проще взять направление на неделю, месяц или конкретную точку (тр).
Вход дают-брать.
Были тут тс со львами и.т.д... Ничего не понятно.((
сделал ещё защиту зелёненькой
она сразу срабатывает
фунт ена. Сегодня пятница. рисковать не буду. Половину сделки закрыл и в БУ остальную.
Если выбьет, все равно в + окажусь по этой сделке.
Осталось по еве дождаться)
все выкладывают, тоже заценю, с последнего скрина ничего не закрывал не открывал.
Хорошая сделка)