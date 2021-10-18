FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 215
через плечо) Это реал тайм свеча. данные с терминала в онлайн режиме поступают в программу,программа рисует график где последний бар который еще не закрыт,и двигается- красного цвета.
да я просто последнюю свечу сам рисую
вот и подумал, что еще кто то умеет....
;)
"Крупный капитал" никуда не прячется. На сайте чикагской биржи видно где будет его движение.
03.05.2019г., т.е. вчера в пятницу прошли объёмы, 07.06.2019г., в такую же пятницу(они повторяются) пройдут аналогично большие объёмы. Проверим через месяц, какое будет движение. В течении месяца гуляют объёмы поменьше.
Табличек там много, открытый интерес, объёмы, их изменения, уровни, сроки, проценты и др., можно поизучать. Сроки экспирации есть там же.
было много выходных перед этим в разных странах
скорее всего такое не повторится
Я считаю что ети все статистики на биржах и у всяких больших брокеров и на самих серьйозних сайтах ничем трейдеру не помогут, ибо ето уже прошлое.
Трейдер должен проанализировать график и в итоге уже знать по какой цене он будет продавать или покупать, обьем лота и стоп.
Ибо все что нужно есть на графике, никто ни от кого не прячется и никогда не прятался и не маскировался.
Улыбнуло, ребята график это прошлое! НО не надо упускать из виду
дальше, то што показал Vladimir M. это будущее.
Извините, немножко випил
Да что таить как следует.
Ну если только спекулянты, да и их всего процентов 10 в рынке
остальное крупный капитал
ДА, и им пофигу куда пойдет цена.
Им нужно продать или купить по этой цене и все.
конечно же СМЕ - это кладезь разнообразной полезной инфы
самое прикольное, что на графике надо учиться видеть эти таблы