FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 516

Не удержался. По еве в селл сделку сделал.


 

В общем позакрывал все сделки.

И по еве и по фунту. По евроене давал прогноз в 2 стороны. Вниз пара пошла а меня на месте не было, проморгал в общем. 

Ну, кто воспользовался то хорошо.

За сегодня не густо получилось если вычесть 2 сделки по фунту. Ну, главное в плюсе, а это я думаю самое главное.

 
Aleksandr Yakovlev:

Круто! Если не секрет какие индикаторы используешь?
Aleksandr Yakovlev:

180 - чего? или 1800 пунктов .

в терминале - так и показывало 180 пунктов ?

 
oleg360:
Круто! Если не секрет какие индикаторы используешь?

Вообще никаких

 
Aleksandr Klapatyuk:

180 - чего? или 1800 пунктов 

180 по 4-знаке, ну или 1800 по 5

это цифирь приблизительна, +- 2-3 п.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вообще никаких

А какие тогда правила открытия? Или наугад?
 
oleg360:
А какие тогда правила открытия? Или наугад?

Нет конечно, не наугад)))

Просто вижу куда пойдет цена.

Осечки конечно же бывают. Не без этого.

Есть свои закономерности движения цены.

На любой паре.

 
Aleksandr Yakovlev:

Нет конечно, не наугад)))

Наверное куда пчелы, туда и открываем, главное чтобы правильные пчелы были, и побольше меда)
Aleksandr Yakovlev:

180 по 4-знаке, ну или 1800 по 5

это цифирь приблизительна, +- 2-3 п.

картинка у тебя с 5 знаком - а ты написал 180 пунктов 

