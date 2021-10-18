FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 516
Не удержался. По еве в селл сделку сделал.
В общем позакрывал все сделки.
И по еве и по фунту. По евроене давал прогноз в 2 стороны. Вниз пара пошла а меня на месте не было, проморгал в общем.
Ну, кто воспользовался то хорошо.
За сегодня не густо получилось если вычесть 2 сделки по фунту. Ну, главное в плюсе, а это я думаю самое главное.
За сегодня не густо получилось если вычесть 2 сделки по фунту. Ну, главное в плюсе, а это я думаю самое главное.
180 - чего? или 1800 пунктов .
в терминале - так и показывало 180 пунктов ?
Круто! Если не секрет какие индикаторы используешь?
Вообще никаких
180 по 4-знаке, ну или 1800 по 5
это цифирь приблизительна, +- 2-3 п.
Вообще никаких
А какие тогда правила открытия? Или наугад?
Нет конечно, не наугад)))
Просто вижу куда пойдет цена.
Осечки конечно же бывают. Не без этого.
Есть свои закономерности движения цены.
На любой паре.
Нет конечно, не наугад)))
картинка у тебя с 5 знаком - а ты написал 180 пунктов