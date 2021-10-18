FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 182
По GBPUSD у меня видны вот такие ближайшие наиболее значимые цены интереса: наверх 1.2990, 1.3003, 1.3028, 1.3041, 1.3050, 1.3095, вниз 1.2977, 1.2957. Гляньте у себя соответствует или нет?
Думаю ниже пойдёт. Уровень прошили, новозеландец как предвестник ползёт к нижним отметкам, думаю и фунт будет низки, но не в самый низ, есть цели и пониже,
Это, так сказать оперативные цены, на сейчас. Не люблю долгое удержание, по мне лучше отстопится и после переосмысления перезаход если нужно и возможно. Прогнозами не я ни муж не занимаемся, торгуем то что есть.
Фунт, сейчас М5, может и на север от здесь:
Если тут не пойдет, буду ждать на 1.2960 - 1.2957...
коррекция до 2996.
Думаю конечное движение на сегодня 1.2953 по фунту.
Фунт ниже вряд ли...еще треугольник не закончил...скорей наверх рванет... хотя все может быть...
Если я правильно понимаю, то там ещё около 100 пунктов.
Всем доброго утра! Подскажите что сегодня внутри дня может быть перспективным для торговли? Или оставить все, судя по календарю, в виду отсутствия важных новостей аж до среды?
Вам нравится торговать во время шторма?))