FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 182

Новый комментарий
 
Anzhela Sityaeva:

По GBPUSD у меня видны вот такие ближайшие наиболее значимые цены интереса: наверх 1.2990, 1.3003, 1.3028, 1.3041, 1.3050, 1.3095, вниз 1.2977, 1.2957. Гляньте у себя соответствует или нет?

Думаю ниже  пойдёт. Уровень прошили, новозеландец как предвестник ползёт к нижним отметкам, думаю и фунт будет низки, но не в самый низ, есть цели и пониже,
У меня 1,2937 стоит, и думаю завтра к обеду будет, потом откат и , либо коррекция и снова на юга и оч низко, либо крутой подъём в район 35 фигуры.
p.s. это моё видение, и не панацея, через часик буду у компа могу скрины кинуть.
И если чё, я в ужасной просадке, всё держится на залоченых сделках, и поэтому держу руку на пульсе )))) 
Иначе борода )))
 
Евра кстати тож пойдёт походу в низ, где нижайшие хвосты от двухнедельной давности, если не ошибаюсь 1185, могу запамятовать и ошибится.
В таких парах как евра, новозеландец, фунт с долларом, я погряз по самое немогу, так что весь графИк в линейках фИбо )
Одно радует, евро ена вроде как поползла в низ, отметок не скажу, не помню, но опуститься неплохо.
 
timur1982:
Думаю ниже  пойдёт. Уровень прошили, новозеландец как предвестник ползёт к нижним отметкам, думаю и фунт будет низки, но не в самый низ, есть цели и пониже,
У меня 1,2937 стоит, и думаю завтра к обеду будет, потом откат и , либо коррекция и снова на юга и оч низко, либо крутой подъём в район 35 фигуры.
p.s. это моё видение, и не панацея, через часик буду у компа могу скрины кинуть.
И если чё, я в ужасной просадке, всё держится на залоченых сделках, и поэтому держу руку на пульсе )))) 
Иначе борода )))

Это, так сказать оперативные цены, на сейчас. Не люблю долгое удержание, по мне лучше отстопится и после переосмысления перезаход если нужно и возможно. Прогнозами не я ни муж не занимаемся, торгуем то что есть.

Фунт, сейчас М5, может и на север от здесь:

пизгыв5м

Если тут не пойдет, буду ждать на 1.2960 - 1.2957...

 
Думаю конечное движение на сегодня 1.2953 по фунту.
коррекция до 2996.
 
timur1982:
Думаю конечное движение на сегодня 1.2953 по фунту.
коррекция до 2996.

Фунт ниже вряд ли...еще треугольник не закончил...скорей наверх рванет... хотя все может быть...

треугольник

 

Если я правильно понимаю, то там ещё около 100 пунктов.

 
Вполне возможно. Я про евроеньку. 
 
Всем доброго утра! Подскажите что сегодня внутри дня может быть перспективным для торговли? Или оставить все, судя по календарю, в виду отсутствия важных новостей аж до среды?
 
Anzhela Sityaeva:
Всем доброго утра! Подскажите что сегодня внутри дня может быть перспективным для торговли? Или оставить все, судя по календарю, в виду отсутствия важных новостей аж до среды?
Вам нравится торговать во время шторма?)) 
 
Roman Kutemov:
Вам нравится торговать во время шторма?)) 
Если только в плюс :) Да и какой шторм? С утра полный штиль и расширенные спреды...
1...175176177178179180181182183184185186187188189...579
Новый комментарий