FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 367
7.08.2019 USD/JPY (фьючерс) краткосрочка
7.08.2019 AUD/USD(фьючерс) краткосрочка
aud идет вверх на слабых объемах, все внимание к точке контроля 0,6750
По шпалам, по железной дороге...
Lesorub, 2019.08.01 17:55
Есть сигнал, есть вход:
По шпалам, по железной дороге...
А старый сигнал? 133.4 График только найду....
А старый сигнал? 133.4 График только найду....
Все на месте:
Но..., вопрос правильный!
А вход не правильный. После образования сигнала, цена идет в противоход. Иногда очень далеко. Если депо не
рассчитано на определенную просаду, то эти палки летят в чью-то сторону. Потому и нужно ждать откат цены и
только потом выставлять стоп ордер. Ведь мы знаем, что почти все палки отрабатываются и знаем, где будет
цена по ТР. Соответственно, алгоритм: сигнал - откат - стоп ордер по направлению.
В данной ситуации я поспешил и нарушил свои правила. В результате, получил просаду. Но, цена будет на уровне
ТР, потому не критично ...
Теперь по Ене...
Цена активизировала стоп ордер. Осталось ждать развязки:
А для страховки можно рассчитать и 500 - 700 п. SL на 3 - 5 % от депо. Ведь цена все одно будет на ТР.
Короче, тут возможны вариации под индивидума.
Вот рыжик...
Сигнал - загон в противоход - кидалово:
Проверяйте и зарабатывайте с КУКЛом...
Вот рыжик...
Сигнал - загон в противоход - кидалово:
Проверяйте и зарабатывайте с КУКЛом...
Зесь вижу сигнал в бай по твоим, как ты называешь, палкам. Импульс, откат, отложка на пробой. Вниз ничего.
А что золотом и серебром никто не торгует?
Не, только семечками и рыжиками...зачем нам золото да и серебро...чай не олихархи какие-нибудь...тока так мелкие спекулянты...)))
но если прогноз пройдет - я буду рад тоже на юг теперь встал и... стою...усиленно стою...))
только для этого должен быть еще какой-то перелом в политике Трампа...если еще какой фортель выкинет - все полетит еще дальше к чертовой матери...