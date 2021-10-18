FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 367

7.08.2019 USD/JPY (фьючерс) краткосрочка


 
Евгений Павлович:

7.08.2019 AUD/USD(фьючерс) краткосрочка


aud идет вверх на слабых объемах, все внимание к точке контроля 0,6750

 

По шпалам, по железной дороге...


 
Lesorub:

По шпалам, по железной дороге...


А старый сигнал? 133.4 График только найду....

 
sterva:

А старый сигнал? 133.4 График только найду....

Все на месте:

Но..., вопрос правильный!

А вход не правильный. После образования сигнала, цена идет в противоход. Иногда очень далеко. Если депо не

рассчитано на определенную просаду, то эти палки летят в чью-то сторону. Потому и нужно ждать откат цены и

только потом выставлять стоп ордер.  Ведь мы знаем, что почти все палки отрабатываются и знаем, где будет

цена по ТР.  Соответственно, алгоритм: сигнал - откат - стоп ордер по направлению.

В данной ситуации я поспешил и нарушил свои правила. В результате, получил просаду. Но, цена будет на уровне

ТР, потому не критично ...

 
sterva:

Теперь по Ене...

Цена активизировала стоп ордер. Осталось ждать развязки:

А для страховки можно рассчитать и 500 - 700 п. SL на 3 - 5  % от депо. Ведь цена все одно будет на ТР.

Короче, тут возможны вариации под индивидума.       

 
sterva:


Вот рыжик...

Сигнал - загон в противоход - кидалово:

Проверяйте и зарабатывайте с КУКЛом...                     

 
Lesorub:

Вот рыжик...

Сигнал - загон в противоход - кидалово:

Проверяйте и зарабатывайте с КУКЛом...                     

Зесь вижу сигнал в бай по твоим, как ты называешь, палкам. Импульс, откат, отложка на пробой. Вниз ничего.

 
А что золотом и серебром никто не торгует?
 
Vasiliy Vilkov:
А что золотом и серебром никто не торгует?

Не, только семечками и рыжиками...зачем нам золото да и серебро...чай не олихархи какие-нибудь...тока так мелкие спекулянты...)))

но если прогноз пройдет - я буду рад тоже на юг теперь встал и... стою...усиленно стою...))

только для этого должен быть еще какой-то перелом в политике Трампа...если еще какой фортель выкинет - все полетит еще дальше к чертовой матери...

