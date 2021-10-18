FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 430
Если я что то напишу вы скажите, что мол по истории говорить все легко и тд и тп. Так ведь? Могу и написать конечно. Там все ясно ,как только посмотрел на график.
я давно уже не смеюсь ни над кем
Просто посмотрите ваш черный лебедь был, но новый минимум не дал так? Не странно вам: Столько громких слов и даже назвали черный лебедь, но стопов не взял. Не прикольно? Как по вашему хотели бы реально кого то слить разве не обновили бы минимум. Разве не поставят трейдеры свои стопы на минимум? Такэто движение черный лебедь или по сути если не такой резкий скачок не считалось рядовым движением и эллиотчики назвали его второй волной разве не так? Так возникает вопрос так черный лебедь это разве? Разве вторую волну о эллиту тут не стоило ждать? Эллиота я так просто пишу, что более ясны были мысли мои. То есть я хочу сказать это движение по сути не прогнозируемым назвать вообще нельзя.
следуя такой логике теханализа, то остальные стопы выше/ниже экрана будут.
ну вобщем...
пусть будет так, если это реально.
почему говорю что нереально - риск будет не то что 1%, он и на 0.000000001% не вытянет от депозита
сами посчитайте, стоимость пункта, минимальный лот, какой должен быть депозит, чтобы закинуть туда стоп?
При чем тут экран? Вы всмысле тех анализ вообще не понимаете или как? Ваши разговоры навеивают такие мысли, извините конечно. Стопы при покупке ставят на предыдущий ЛОУ и при продаже за предыдущий Хай.
А кто сказал что надо было покупать на самому ЮЮ и ставить стоп за минимум?
А кто сказал что надо было покупать на самому ... и ставить стоп за минимум?
так ты выше и сказал (пост под скрином)
ладно пока, поразмысли чуток, а я отдохну
завтра объясню
ну рано, рано делать такие выводы
4 года же еще не прошло
от силы месяц
надеюсь не будут мешать ни тренд, ни флет, ни ГЭПы, ни "черные лебеди" - это золотой ключик
потом еще нужно будет, чтобы он подошел к замку сундучка (самое трудное)
Рано не бывает, либо результат есть либо его нет вот и все.
А если он то есть то нет, это уже не результат. это случайность, удача, не более того.
Я и не говорил что у меня супер прибыльная страта;) Да что-то точно есть, но никакой суперприбыли)
Я нашел ответы на такие вопросы, о которых многие и не подозревают.
Но к сожалению ответы, хоть и не обнадежили, но и не обрадовали, как и всегда прибыль полностью соразмерна риску.
Моя генеральная линия - приведение убытков к константе, а суммарной прибыли за одну сессию к бесконечности.
тогда сильные тренды нам не страшны, а границы флетов легко определяемы + торговля по ВОЗМОЖНОСТИ.
Я просто научился полностью контролировать процесс торговли, делать его полностью безопасным, относительно 150$ депозита. мне нестрашны даже 30000 безоткатные падения или взлеты. но и прибыли при такой стратегии от силы 5-10% в месяц...пока что...но кто его знает что там впереди;)