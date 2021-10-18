FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 118
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Я понял, как в прошлый раз)
по еве метко, цели биты
а дальше?
;)
Поделитесь где посмотреть о таком методе, его часто удается успешно применять и хочется получить больше знаний.
честно сказать затерялся где-то, да здесь один метод - сделать правильный вход и большое движение компенсируют вам все осечки входа с коротким стопом, так примерно на 6 осечек одна прибыльная и если не на одной паре, то даже с малыми взятками, но с большим лотом и если движение продолжается...скальпинг, всё по скальпингу, по технике...ну и все остальное тоже начиная с "Торгового хаоса"...конечно, большой опыт нужен...чувство разворота,отскока вовремя соскочить тоже искусство... переждать и зайти поновой опять с коротким а тут опять этот стоп отработает, короче, когда движуха работы нервной много, но она окупается... вот одна тема в есть https://www.mql5.com/ru/forum/259953
Закрылась Ауди:
Прошла коррекция в 110.65 - 111.97 = 111.63 , что составляет 23\25% фибо и обновление экстремума 112.07 т.е. при "неглубокой" коррекции сохраняется потенциал последовательного движения .
Воскресный взгляда на EURUSD.
График 4 час. Предыдущие графики можно сравнить тут и тут.
Цена немного не дошла до серой "кривульки", но стремилась к ней).
.
На дневном графике тяжелый случай.
Вероятность на рост и падение цены почти в равных пропорциях. На падение, в данный момент, всего лишь на пару процентов больше.
Приятного просмотра. Рисует комп.
Можете задавать вопросы. Постараюсь ответить.
У кого есть опыт, порекомендуйте какими CFD можно и нужно торговать на Форекс помимо валюты или какими CFD валют, какие есть нюансы в отличии от валют?
Я торгую всеми, но не дороже 20$, чем дешевле - тем лучше. Ну и на следующий день лучше не оставлять, торговля только внутри дня.
Я торгую всеми, но не дороже 20$, чем дешевле - тем лучше. Ну и на следующий день лучше не оставлять, торговля только внутри дня.
Можно поконкретней какими именно два-три инструмента, как раз для внутри дня, которые наиболее перспективны в настоящее время. Хочу попробовать...
Я вижу рынок не так как все, а все видят не так как Я и ещё кто-то.
Откройте терминал, отберите нужные и проанализируйте по своей ТС. Ну и в понедельник на открытии амеросессии попробуйте войти с минимальным лотом.
Таким образом у вас появится личный опыт.