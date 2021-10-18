FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 118

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Vitaly Muzichenko:

Я понял, как в прошлый раз)

по еве метко, цели биты

а дальше?

;)

 
Осталось только дождаться)))
 
Anzhela Sityaeva:
Поделитесь где посмотреть о таком методе, его часто удается успешно применять и хочется получить больше знаний.

честно сказать затерялся где-то, да здесь один метод - сделать правильный вход  и большое движение компенсируют вам все осечки входа с коротким стопом, так примерно на 6 осечек одна прибыльная и если не на одной паре, то даже с малыми взятками, но с большим лотом и если движение продолжается...скальпинг, всё по скальпингу, по технике...ну и все остальное тоже начиная с "Торгового хаоса"...конечно, большой опыт нужен...чувство разворота,отскока вовремя соскочить тоже искусство... переждать и зайти поновой опять с коротким а тут опять этот стоп отработает, короче, когда движуха работы нервной много, но она окупается... вот одна тема в есть https://www.mql5.com/ru/forum/259953

Препарируем скальпинг
Препарируем скальпинг
  • 2018.06.21
  • www.mql5.com
ДисклеймерДанная ветка не предназначена для просмотра людьми с психическими отклонениями, просто слабой психикой, а также страдающими острыми серде...
 

Закрылась Ауди:


 

Прошла коррекция в 110.65 - 111.97 = 111.63 , что составляет  23\25% фибо и обновление экстремума 112.07 т.е. при "неглубокой" коррекции сохраняется потенциал последовательного движения . 

 

Воскресный взгляда на EURUSD.

График 4 час. Предыдущие графики можно сравнить тут и тут.

Цена немного не дошла до серой "кривульки", но стремилась к ней).

EURUSDH4_3

.

На дневном графике тяжелый случай.

Вероятность на рост и падение цены почти в равных пропорциях. На падение, в данный момент, всего лишь на пару процентов больше. 

EURUSDDaily_3

Приятного просмотра. Рисует комп.

Можете задавать вопросы. Постараюсь ответить.

 
У кого есть опыт, порекомендуйте какими CFD можно и нужно торговать на Форекс помимо валюты или какими CFD валют, какие есть нюансы в отличии от валют?
 
Anzhela Sityaeva:
У кого есть опыт, порекомендуйте какими CFD можно и нужно торговать на Форекс помимо валюты или какими CFD валют, какие есть нюансы в отличии от валют?

Я торгую всеми, но не дороже 20$, чем дешевле - тем лучше. Ну и на следующий день лучше не оставлять, торговля только внутри дня.

 
Vitaly Muzichenko:

Я торгую всеми, но не дороже 20$, чем дешевле - тем лучше. Ну и на следующий день лучше не оставлять, торговля только внутри дня.

Можно поконкретней какими именно два-три инструмента, как раз для внутри дня, которые наиболее перспективны в настоящее время. Хочу завтра попробовать...
 
Anzhela Sityaeva:
Можно поконкретней какими именно два-три инструмента, как раз для внутри дня, которые наиболее перспективны в настоящее время. Хочу попробовать...

Я вижу рынок не так как все, а все видят не так как Я и ещё кто-то.

Откройте терминал, отберите нужные и проанализируйте по своей ТС. Ну и в понедельник на открытии амеросессии попробуйте войти с минимальным лотом.

Таким образом у вас появится личный опыт.

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