FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 200
Всем привет. Вчера получилось заработать на EURJPY при движении вниз. Сегодня будет отскок вверх но не сильный. На фондовом рынке есть такое понятие как день тройного колдовства. Это когда наступает последний день недели, месяца и квартала. А 30 апреля последний день 4 месяца, т.е. одна треть года, я называю этот день четвертое измерение. Один писатель фантаст написал книгу под названием Понедельник начинается в пятницу. На форексе понедельник начинается в четверг после 13-00. Индикаторы не работают и все пары тащит против обычной логики. Завтра в пятницу 26 апреля будет движение по канадцу вверх, а по йене вниз. В нормальное состояние рынок придет 1 мая в среду в 18-06.Всем профита и удачи.
Где картинка (скриншот по EURJPY)? Если посмотрите, то в данной ветке все стараются размещать скриншоты и пояснения.
Доброго дня. Пару картинок по торговле. Сделки в моменте я выкладываю иногда в инстаграмм, с маленькой задержкой) Скрины вылаживаю для того,что бы показать как в моем понимании выглядит торговля на валютном и фондовом рынке.
Привет, моя сделка по паре. Первая цель, 76 фигура.
Хорошая сделка.
сделка в моменте
так же в продаже . дума еще фигуры 2 в низ сходим
для меня сценарий поменяется при закрытии выше уровня который показан на рисунке. Не делаю прогнозов,могу только озвучивать свои цели. А будут ли они достижимы,это второй вопрос. Для себя давно решил,что давать прогнозы на период более чем день или два,это так себе занятие)))) В рынке есть такое понимание как второй импульс( об этом не сегодня). Можно сказать что с долей вероятности где инструмент может остановиться,сделать паузу. Но когда и насколько инструмент пойдет не знает никто( а кто говорит что знает,тот врет))