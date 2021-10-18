FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 174
Привет хвостик так и остался, а бобло всё затерли...изъяли без суда и следствия...как и не бывало... тут уж ничего не докажешь...(((
реал чтоли был?
ппц
238 000 пунктов можна было хапнуть
;)
Вчерашнюю сделку по USDCAD переносим SL на отметку 1.33396 и расслабляемся
ну что там у нас?
Почти 1500 000 пипецов...хотел быстро снять - не дали...перевел на другой счет... через час всё затерли...))
Почти 1500 000 пипецов...хотел быстро снять - не дали...перевел на другой счет... через час всё затерли...))
ну воооот
улетела синичка из рук.
я не пойму, какая цена была по кроссу?
у тебя затерли профит, а у Сергея депозит, где правда?
Не знаю - не скажу, где-то как-то разбирали такую ситуацию, даже говорили что какой-то ДЦ все выплатил и разорился...депозит не должны затереть, это уже воровством называется...хотя им не привыкать...((
Честно сказать - офигинел в первый момент, смотрю как обалделый на это чудо...ничего не понимаю - откуда столько...потом вижу ту шпилю... ну и начинаю делать селфи на память о приколе...))
то есть вернули?
ты ж сказал
Вернули - вернули..восстановили сбой сервера...затерли излишки и там и там... нет но почему шпилю не убирают, значит кому-то будут выплачивать...
Недельные зверства КУКЛа...
уберут, когда вопросы уладят
должны же понять что произошло те, кому пока не понятно.
Недельные зверства КУКЛа...
Что-то не понять - вроде как убытки...точно зверства какие-то...))