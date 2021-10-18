уберут, когда вопросы уладят

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 174

Сергей Криушин:

Привет хвостик так и остался, а бобло всё затерли...изъяли без суда и следствия...как и не бывало... тут уж ничего не докажешь...(((

реал чтоли был?

ппц

238 000 пунктов можна было хапнуть

;)

 
Dmitriy Forex:
Вчерашнюю сделку по USDCAD переносим SL на отметку 1.33396 и расслабляемся

ну что там у нас?

 
Renat Akhtyamov:

реал чтоли был?

ппц

238 000 пунктов можна было хапнуть

;)

Почти 1500 000 пипецов...хотел быстро снять - не дали...перевел на другой счет... через час всё затерли...)) 

прикол

Фантастик

 
Сергей Криушин:

Почти 1500 000 пипецов...хотел быстро снять - не дали...перевел на другой счет... через час всё затерли...)) 

ну воооот

улетела синичка из рук.

я не пойму, какая цена была по кроссу?

у тебя затерли профит, а у Сергея депозит, где правда?

Renat Akhtyamov:

ну воооот

улетела синичка из рук.

я не пойму, какая цена была по кроссу?

у тебя затерли профит, а у Сергея депозит, где правда?

Не знаю - не скажу, где-то как-то разбирали такую ситуацию, даже говорили что какой-то ДЦ все выплатил и разорился...депозит не должны затереть, это уже воровством называется...хотя им не привыкать...((

Честно сказать - офигинел в первый момент, смотрю как обалделый на это чудо...ничего не понимаю - откуда столько...потом вижу ту шпилю... ну и начинаю делать селфи на память о приколе...))

 
Сергей Криушин:

Не знаю - не скажу, где-то как-то разбирали такую ситуацию, даже говорили что какой-то ДЦ все выплатил и разорился...депозит не должны затереть, это уже воровством называется...хотя им не привыкать...((

то есть вернули?

ты ж сказал

Renat Akhtyamov:

то есть вернули?

ты ж сказал


Вернули - вернули..восстановили сбой сервера...затерли излишки и там и там... нет но почему шпилю не убирают, значит кому-то будут выплачивать...

шпиллен

 

Недельные зверства КУКЛа...


 
Сергей Криушин:

Вернули - вернули..восстановили сбой сервера...затерли излишки и там и там... нет но почему шпилю не убирают, значит кому-то будут выплачивать...

уберут, когда вопросы уладят

должны же понять что произошло те, кому пока не понятно.

 
Lesorub:

Недельные зверства КУКЛа...


Что-то не понять - вроде как убытки...точно зверства какие-то...))

