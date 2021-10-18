FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 478
Главное про золото все забыли,...а оно между прочим составляет 90% обеспечения доллара.
Чем "обеспечен" доллар США?
Что определяет стоимость доллара или выражаясь языком дилетантов, чем "обеспечен" доллар.
Вообще то в современном мире стоимость валюты определяется только спросом на нее, а спрос на валюту в свою очередь определяется в том числе и количеством товаров и услуг, которые можно за эту валюту купить. Об "обеспечении" валюты можно было говорить в те времена когда существовал так называемый "золотой стандарт". Тогда валюта должна была быть именно обеспечена золотом, то есть должна была обмениваться на определенное количество золота по требованию владельца валюты. Например на основе известного Бреттон-Вудского соглашения, которое устанавливало так называемый "золотовалютный стандарт", доллар должен был обмениваться на золото исходя из цены 35 долларов за тройскую унцию. Другими словами - доллар должен был быть "обеспечен" золотым содержанием по курсу 35 долларов за тройскую унцию, однако в 70-х годах Брентон-Вудская система приказала долго жить и на смену ей пришла Ямайская система, устанавливающая равновесие спроса и предложения валют через свободную торговлю ими. Вот что об этом говорится на сайте валютной биржи forex:
Поэтому всерьез говорить о том что доллар обеспечен или не обеспечен только очень безграмотные дилетанты и правильнее было бы говорить не о том чем обеспечен доллар, а о том, отчего зависит его курс, а зависит он от состояния экономики США. Тогда возникает вопрос - по каким параметрам можно определить состояние экономики? Для этого существует несколько параметров. Здесь я приведу примеры 5 основных, которые рассчитываются с помощью одних и тех же методов, но различаются тем, какие исходные данные используются для расчетов. Вот эти 5 параметров:
Больше всего получил распространение параметр №1, то есть ВВП
(Все выше сказанное , текст с сайта. Почитайте, полезно будет.)
И как эта сентенция может помочь в торговле?
Иногда пары ходят одинаково (приблизительно). Ну что то вроде эта пара сюда и эта должна пойти туда
или разнонаправленно. А бывает , что движения разных пар не совпадают(раньше да а теперь почему то нет)) )
Вывод- торгуем только то что видим, а конкретно 1 пару и не смотрим на другие.
Имею ввиду торговать не смотря на другие пары.
Не очень конечно благоприятное дело торговать в пятницу, да еще в позднее время, но накопительные лоты для рибейта собираю, чтобы восполнить убытки на депо. Как и ждал пара новозеландца/доллара так и соизволила упасть, хоть упрямо держала себя сверху, но видимо рынок тоже подчиняет цену и по объемам, если они часто повторяемые как описывал в прогнозе чуть раньше https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page478#comment_13593739 .
Иногда пары ходят одинаково (приблизительно). Ну что то вроде эта пара сюда и эта должна пойти туда
или разнонаправленно. А бывает , что движения разных пар не совпадают(раньше да а теперь почему то нет)) )
Вывод- торгуем только то что видим, а конкретно 1 пару и не смотрим на другие.
Имею ввиду торговать не смотря на другие пары.
Ставлю на вероятность жесткого бекзита, шорчу фунт закрываю его через 10 пипсов и вуаля я единственный кто уже заработал на жестком брекзите не дожидаясь его)))
А я еву продал, часть позиции через 10 п. продал и поставил БУ.
Немного конечно но зато мое уже.
По фунту жду еще.
Корреляции вроде по-научному
Книжки тоже все вроде по научному. Только вот 90% с лишним сливают почему то...
Не знаете почему?..
Книжки тоже все вроде по научному. Только вот 90% с лишним сливают почему то...
Не знаете почему?..
Не очень конечно благоприятное дело торговать в пятницу, да еще в позднее время, но накопительные лоты для рибейта собираю, чтобы восполнить убытки на депо. Как и ждал пара новозеландца/доллара так и соизволила упасть, хоть упрямо держала себя сверху, но видимо рынок тоже подчиняет цену и по объемам, если они часто повторяемые как описывал в прогнозе чуть раньше https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page478#comment_13593739 .
Столько сделок и все ради чего? Ради одного доллара маржи)))