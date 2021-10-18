FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 343

Anzhela Sityaeva:

 Всегда было и вероятно так и останется - чем проще - тем надежнее...

С этим на все сто. согласен

но проверить свою цель и цель другой стратегии .

думаю одно другому не мешает. 

 
Aleksandr Klapatyuk:

С этим на все сто. согласен

но проверить свою цель и цель другой стратегии .

думаю одно другому не мешает. 

Согласна, только из тех инструментов которые мне доступны...

Было бы хорошо, если бы еще кто-то подключился с конструктивными идеями, ветка все-таки про "FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия".

 

Привет прогнозерам...что с фунтом, никак на север собрался... или просто минутная слабость...или бакс в замес попадает...

фунт

 
5drakon:
замес начался отработали вчерашний рынок труда теперь пауль пулю запустит )))

Народ пишет ОН выступает уже.. Никак не найду эфир... Пишут сказал про замедление экономики и хороший рынок труда????

 
Сегодня в 15:30 по МСК был скачок по многим валютам. Что-то в новостях не нашел подходящих событий. С чем это было связано, кто-нибудь знает?
 
Heroix:
Сегодня в 15:30 по МСК был скачок по многим валютам. Что-то в новостях не нашел подходящих событий. С чем это было связано, кто-нибудь знает?

1530

ov

Скачок был, но как видно на скрине - в пределах уровней, значит поддавался более-менее адекватному прогнозу (на этом скрине сплошные и прерывистые линии построены по недельным и дневным барам, т.е. еще несколько дней назад до события, различного рода средние при построении не использовались)...

 
5drakon:
хорошо если скромно одну пулю, а то ведь долбанет по всем фронтам...одно не понятно - это сбор урожая лоссей...или это уже тенденция и тренд... или вообще, дело идет к дефолту - капитализм терпит крах/кризис затяжной...((

да, ждал Ауди пониже, а он во как вильнул хвостом...и ходу - не успел паоймать...

аулди

 
Сергей Криушин:

Привет прогнозерам...что с фунтом, никак на север собрался... или просто минутная слабость...или бакс в замес попадает...


Только мы не прогнозеры, а также торгуем и иногда делимся своим видением ситуации.

К теме - в такой ситуации не берусь говорить что-то определенное, да GBPUSD на этом импульсе смог вернуться выше 1/2года минимума, но в целом понижательное направление пока не изменилось, перед решением о покупке, хотелось бы увидеть новый классический минимум выше последнего или уверенное закрепление на достигнутом результате.

GBPUSD.1H4

По индексу доллара ситуация похожая и не удивительно, именно он оказался драйвером этого движения.

DXH4

 
1700
 
По фунту прогнозирую глобальный тренд, на очень длинный промежуток. За пару лет до 2.0000 дойдет.
