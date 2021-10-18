FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 404

Новый комментарий
 
Artem Buhaichuk:

Означает ли это, что без нижних целей по евро, которые кукл нарисовал вчера - верхние не будут взяты (я имею ввиду недельный график в целями 14 фигуры) - или все-таки могут протащить туда а потом резко вниз?

Нужно выставить стоп ордера и ждать ТР

1.10669

1.09448

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

нет я нечего плохого не имел ввиду .

просто ещё - хорошего сигнала на buy нет. EURGBPH2

- попробую тоже поймать на бу

EURGBP

немного не дотянул - наследующей неделе 

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page403#comment_13201544

EURGBPH2 2

 
Lesorub:

Нужно выставить стоп ордера и ждать ТР

1.10669

1.09448

ТР в центре палок

 
Renat Akhtyamov:

ТР в центре палок

ТР там, где ему быть положено...        


 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту есть 2 не отработанные цели.


Фунт на 1.35 собрался без отработки каких либо целей... надо торговать разумом а не тех анализами)))

Я почему то верю этим ребятам)))

http://www.profinance.ru/news/2019/09/03/bua6-funt-zavershaet-den-rostom-dzhonson-bolshe-ne-v-bolshinstve.html

Фунт завершает день ростом: Джонсон больше не в большинстве
Фунт завершает день ростом: Джонсон больше не в большинстве
  • 2019.09.03
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
Бывший министр юстиции переметнулся к Либеральным демократам. Курс фунта к доллару начал торги во вторник с падения ниже 1.20 к минимальной отметке с 2016 года, однако после полудня быки взяли реванш, найдя поддержку в новостях из Великобритании. Повод для улучшения настроя дали сообщения о том, что Консервативная партия утратила большинство в...
 
http://www.profinance.ru/news/2019/09/05/bubc-dazhe-brat-otreksya-ot-dzhonsona-i-funt-govorit-proschaj-otpravlyayas-na-1-35.html
Даже брат отрекся от Джонсона, и фунт говорит «прощай», отправляясь на $1.35
Даже брат отрекся от Джонсона, и фунт говорит «прощай», отправляясь на $1.35
  • 2019.09.05
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
Фунт взлетел до пика дня $1.2346 в европейскую торговую сессию после того, как консерватор и братпремьер-министра Великобритании Джо Джонсон покинул свою партию вслед за голосованием прошлой ночью в парламенте, который попытался сорвать обещание Бориса Джонсона покинуть ЕС октябре 31 без сделки. Эти яркие успехи сделали фунт лучшей валютой за...
 
Renat Akhtyamov:

ТР в центре палок

Соотношение покупателей с продавцами на фунте только сейчас выровнялось. Это может значить, что рванем вверх или зависнем и снова вниз?

 

Есть сигнал на продажу с Н4:

Также индекс фунта наштамповал долгов:

         А с учетом

полетят все в обратку с понедельника...

 

Успеть бы спрыгнуть на хаях...


 

Смачный сигнальчик на Луне (крайний правый). Грех не взять...


Да, и Еня оформила ТР на 105.48

А по дневкам ТР 104.23!!!

1...397398399400401402403404405406407408409410411...579
Новый комментарий