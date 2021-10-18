FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 404
Означает ли это, что без нижних целей по евро, которые кукл нарисовал вчера - верхние не будут взяты (я имею ввиду недельный график в целями 14 фигуры) - или все-таки могут протащить туда а потом резко вниз?
Нужно выставить стоп ордера и ждать ТР
1.10669
1.09448
нет я нечего плохого не имел ввиду .
просто ещё - хорошего сигнала на buy нет. EURGBPH2
- попробую тоже поймать на бу
немного не дотянул - наследующей неделе
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page403#comment_13201544
ТР в центре палок
ТР в центре палок
ТР там, где ему быть положено...
По фунту есть 2 не отработанные цели.
Фунт на 1.35 собрался без отработки каких либо целей... надо торговать разумом а не тех анализами)))
Я почему то верю этим ребятам)))
http://www.profinance.ru/news/2019/09/03/bua6-funt-zavershaet-den-rostom-dzhonson-bolshe-ne-v-bolshinstve.html
ТР в центре палок
Соотношение покупателей с продавцами на фунте только сейчас выровнялось. Это может значить, что рванем вверх или зависнем и снова вниз?
Есть сигнал на продажу с Н4:
Также индекс фунта наштамповал долгов:
А с учетом
полетят все в обратку с понедельника...
Успеть бы спрыгнуть на хаях...
Смачный сигнальчик на Луне (крайний правый). Грех не взять...
Да, и Еня оформила ТР на 105.48
А по дневкам ТР 104.23!!!