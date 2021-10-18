FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 572

Renat Akhtyamov:

судя по прямоугольникам настигли твой стопик по еньке.

лучше покупать.

Да я ее не торгую 

Торговать надо от теста

Ну и зря, цель там 112.
Просадочка растёт?
 
Да, до диапазона 109,80-110,0 

а потом посмотреть.

 

не найдя ответа на Новичковой теме  вопрошаю тут. уже неделя полная от того что мкл5 скушал 50 долларов и до моего аккаунта на фрилансе их так и не донёс, сколько это может тянуться ? пока даже не зарегали запрос https://www.mql5.com/ru/users/zlaya_budka/servicedesk/224104

 

Купил йену против евры, куда дальше, где усреднять? Что-то пошло не по плану(


 

Есть зона консолидации. Есть импульс и перебитие импульса.

На тесте вход. первая цель в районе 1,30550


Vitaly Muzichenko:

Купил йену против евры, куда дальше, где усреднять? Что-то пошло не по плану(


EurJpy будет расти, однозначно
 
Vladimir Baskakov:
Ну и зря, цель там 112.
Просадочка растёт?

У Вас состязание? D)

 
Да какое состязание. Завидует просто)))

Нет, он входит в 99%, я в 1
Просто учу
