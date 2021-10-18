FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 572
судя по прямоугольникам настигли твой стопик по еньке.
лучше покупать.
Да я ее не торгую
Торговать надо от теста
Ну и зря, цель там 112.
Да, до диапазона 109,80-110,0
а потом посмотреть.
не найдя ответа на Новичковой теме вопрошаю тут. уже неделя полная от того что мкл5 скушал 50 долларов и до моего аккаунта на фрилансе их так и не донёс, сколько это может тянуться ? пока даже не зарегали запрос https://www.mql5.com/ru/users/zlaya_budka/servicedesk/224104
Купил йену против евры, куда дальше, где усреднять? Что-то пошло не по плану(
Есть зона консолидации. Есть импульс и перебитие импульса.
На тесте вход. первая цель в районе 1,30550
У Вас состязание? D)
Да какое состязание. Завидует просто)))
