FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 290

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

Что - сразу обижаться

так как ты её хочешь проверить?

я не обижаюсь просто все говорят теорию обезательно, хотя многие даже не понимают как торгуют и почему не зарабатывают,волны Элиота, подержка сопративления, мартин, нейро сети весь этот бред, только с разных сторон.


чтоб объеснить теорию как она работает это каждому замучиешся объеснять, в общих чертах да что то расскажу но опять же не все.

вот так выглядят формулы в экселе пока все там обоснуешь расскажешь и это одна из страниц.

общие принципы теории могу рассказать ,только смысл если теория обкатку проходит или здесь принято говорить у меня есть искусственный интеллект, и у меня грааль. 




[Удален]  
Mr.Anamaliy:

я не обижаюсь просто все говорят теорию обезательно, хотя многие даже не понимают как торгуют и почему не зарабатывают,волны Элиота, подержка сопративления, мартин, нейро сети весь этот бред, только с разных сторон.


чтоб объеснить теорию как она работает это каждому замучиешся объеснять, в общих чертах да что то расскажу но опять же не все.

вот так выглядят формулы в экселе пока все там обоснуешь расскажешь и это одна из страниц.

общие принципы теории могу рассказать ,только смысл если теория обкатку проходит или здесь принято говорить у меня есть искусственный интеллект, и у меня грааль. 




не чё - не понял. какой интеллект? 

[Удален]  

тут бы. со своим интеллектом разобраться.

а ты махнул аж на искусственный 

 
Aleksandr Klapatyuk:

не чё - не понял. какой интеллект? 

ага

 
Aleksandr Klapatyuk:

EURJPYDaily может выстрелить круто в верх и опасно с ней связываться 


А я вверх и стою)))

 
Mr.Anamaliy:

я не обижаюсь просто все говорят теорию обезательно, хотя многие даже не понимают как торгуют и почему не зарабатывают,волны Элиота, подержка сопративления, мартин, нейро сети весь этот бред, только с разных сторон.


чтоб объеснить теорию как она работает это каждому замучиешся объеснять, в общих чертах да что то расскажу но опять же не все.

вот так выглядят формулы в экселе пока все там обоснуешь расскажешь и это одна из страниц.

общие принципы теории могу рассказать ,только смысл если теория обкатку проходит или здесь принято говорить у меня есть искусственный интеллект, и у меня грааль.

график с экселя покрупнее покажи пжста

 
Renat Akhtyamov:

график с экселя покрупнее покажи пжста

ну там же ничего не понятно для вас.


 
Mr.Anamaliy:

ну там же ничего не понятно для вас.

таблицу не надо

картинку просил

 
Renat Akhtyamov:

таблицу не надо

картинку просил

аааа,вот


 

закрыл позицию sell usd/jpy c убытком -4.96 открыта позиция buy usd/jpy

закрыл позицию sell eur/jpy c убытком -7.13 открыта позиция buy eur/jpy



1...283284285286287288289290291292293294295296297...579
Новый комментарий