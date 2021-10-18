FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 290
Что - сразу обижаться
так как ты её хочешь проверить?
я не обижаюсь просто все говорят теорию обезательно, хотя многие даже не понимают как торгуют и почему не зарабатывают,волны Элиота, подержка сопративления, мартин, нейро сети весь этот бред, только с разных сторон.
чтоб объеснить теорию как она работает это каждому замучиешся объеснять, в общих чертах да что то расскажу но опять же не все.
вот так выглядят формулы в экселе пока все там обоснуешь расскажешь и это одна из страниц.
общие принципы теории могу рассказать ,только смысл если теория обкатку проходит или здесь принято говорить у меня есть искусственный интеллект, и у меня грааль.
не чё - не понял. какой интеллект?
тут бы. со своим интеллектом разобраться.
а ты махнул аж на искусственный
ага
EURJPYDaily может выстрелить круто в верх и опасно с ней связываться
А я вверх и стою)))
график с экселя покрупнее покажи пжста
ну там же ничего не понятно для вас.
таблицу не надо
картинку просил
аааа,вот
закрыл позицию sell usd/jpy c убытком -4.96 открыта позиция buy usd/jpy
закрыл позицию sell eur/jpy c убытком -7.13 открыта позиция buy eur/jpy