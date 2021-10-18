FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 525

Renat Akhtyamov:

франк счас в наторговке, толи вверх, толи вниз, опасно влазить

йена ну никак не на север

фунта счас можно продать до 1.21
Йена на север , 100%
 
Йена вниз на 108.20
 
CADеныш замотал ,5 часов вниз 20п идет.Закрыл 80% позиций, перешел на EURJPY вверх должна пройти до 121.127
 
За последние два года заметил,что при низкой волатильности Евро в пятницу хорошо идут на максимумы или минимумы дня островные валюты- новозеландец,австралиец и йена.Фондовые биржи у них открываются на 12-20 часов раньше Европы и Америки.В общем понедельник у них начинается в пятницу.
 
По USDCAD вверх 1.3247 тейк мало но наше....
 
Alexxl2008:
По USDCAD вверх 1.3247 тейк мало но наше....
вам о стоп-лосе впору думать :-) CAD катится вниз и в ваш тейк если только волатильностью занесёт. Хотя в пятницу под ночь, может и брыкнёт
 

без картинок что-то совсем скучно и серо

на ночь глядя AUD может пробить канал, подтвердив разворот к северу

 
Maxim Kuznetsov:

без картинок что-то совсем скучно и серо


Не жаль...


 
Златауст мощнее Челябинска и Свердловска становится,не знаю почему......
 
Lesorub:

Не жаль...

очень рискованно, но мощщщщно=)

