FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 51

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Aleksandr Yakovlev:

Привет друзья. Скажите пожалуйста а во сколько будет голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите?

Инфа вроде предварительная. Но может у кого есть точные данные?

15 мин   GBP
https://ru.investing.com/economic-calendar/
Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите
Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите
  • ru.investing.com
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5drakon:
15 мин   GBP
Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите      если конечно что-то не изменилось

Спасибо, уже увидел.

 
что-то тишина деньги раздавать не будут сегодня ?   - значит хотят у нас их отнять
 
5drakon:
что-то тишина деньги раздавать не будут сегодня ?

Тенденция гласит то, что их в бОльшем количестве отбирают)

 
Vitaly Muzichenko:

Тенденция гласит то, что их в бОльшем количестве отбирают)

пока внес поправку вы ответили в точку, так что там голосование прошло ?
 

Позволю себе это сюда вставить )

 

Пока лепил предыдущий скрин, тут ОПА )


 
timur1982:

Позволю себе это сюда вставить )

Ну вставить у вас получилось), а теперь немного комментариев к вставленному изображению.

 
фунтик начал мандражировать ))))
 
Vitaly Muzichenko:

Ну вставить у вас получилось), а теперь немного комментариев к вставленному изображению.

да видим лоты у вас серьезные стоят не по детски торгуете на всю котлетууууууу

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