FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 51
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Привет друзья. Скажите пожалуйста а во сколько будет голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите?
Инфа вроде предварительная. Но может у кого есть точные данные?
Спасибо, уже увидел.
что-то тишина деньги раздавать не будут сегодня ?
Тенденция гласит то, что их в бОльшем количестве отбирают)
Тенденция гласит то, что их в бОльшем количестве отбирают)
Позволю себе это сюда вставить )
Пока лепил предыдущий скрин, тут ОПА )
Позволю себе это сюда вставить )
Ну вставить у вас получилось), а теперь немного комментариев к вставленному изображению.
Ну вставить у вас получилось), а теперь немного комментариев к вставленному изображению.
да видим лоты у вас серьезные стоят не по детски торгуете на всю котлетууууууу