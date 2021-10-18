FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 206
Нормальный такой денек...
То ли с праздником поздравлять, то ли с предстоящей новостью по процентной ставке ФРС
пока что баксовые прогнозятся в UP
;)
Вдарим новостями по профиту...
давай вдарим по прогнозу индекса бакса по рельсам?
Вдарили..., страницу назад.
давай вдарим по прогнозу индекса бакса по рельсам?
Рельсы вторичны... это, как я понимаю, следы от задумки кукла... сначала новости - потом рельсы...
Сегодня по австралийцу и фунту своп стал отрицательным в обе стороны на Робо. Я особо не копался в них, принимал как многолетнюю данность, но с чего бы это? Не скажу что это особо повлияет на дальнейшую торговлю, но я сетки, да и ордера тоже, ставлю преимущественно в сторону положительных свопов.P. S.Просмотрел сводки открытых позиций и пр.материал. Пришла мысль, что всё пространство в buy для AUD и sell для GBP залеплено огромным количеством поз и ДЦ решили слегка всем срезать жирок отрицательным свопом. Неужели борьба с сетками началась?
я тестировал и свопы и процентные ставки (на исторических данных этих 2-х фишек)
не нашел там ни стабильного сигнала, ни жиркане знаю, может быть неправильно считал ;)
Еще с прошлого года, в европах срезали максимальное плечо до 1:30.
А мне кажется, что процентная ставка выростет
Хотя прогноз уже есть, и он о том что не изменится
Вот интересно, а за что забанили?