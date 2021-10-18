FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 206

Нормальный такой денек...

То ли с праздником поздравлять, то ли с предстоящей новостью по процентной ставке ФРС

пока что баксовые прогнозятся в UP

;)

 
Lesorub:

Вдарим новостями по профиту...

давай вдарим по прогнозу индекса бакса по рельсам?
 
Renat Akhtyamov:
давай вдарим по прогнозу индекса бакса по рельсам?

Вдарили..., страницу назад.

 
Renat Akhtyamov:
давай вдарим по прогнозу индекса бакса по рельсам?

Рельсы вторичны... это, как я понимаю, следы от задумки кукла... сначала новости - потом рельсы...

 

Сегодня по австралийцу и фунту своп стал отрицательным в обе стороны на Робо. Я особо не копался в них, принимал как многолетнюю данность, но с чего бы это? Не скажу что это особо повлияет на дальнейшую торговлю, но я сетки, да и ордера тоже, ставлю преимущественно в сторону положительных свопов.

P. S.Просмотрел сводки открытых позиций и пр.материал. Пришла мысль, что всё пространство в buy для AUD и sell для GBP залеплено огромным количеством поз и ДЦ решили слегка всем срезать жирок отрицательным свопом. Неужели борьба с сетками началась?
 
Vladimir M.:

я тестировал и свопы и процентные ставки (на исторических данных этих 2-х фишек)

не нашел там ни стабильного сигнала, ни жирка

не знаю, может быть неправильно считал ;)
 
Vladimir M.:

Еще с прошлого года, в европах срезали максимальное плечо до 1:30.

 
Начать продать gbusd, кому не страшно.
 

А мне кажется, что процентная ставка выростет

Хотя прогноз уже есть, и он о том что не изменится

21:00 мск  USD
Решение по процентной ставке ФРС   2,50% 2,50%
 

Вот интересно, а за что забанили?

Wiktar

