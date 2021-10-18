FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 211

Кому не страшно, продать почуть gbpusd.
AudUsd строго вверх
 
Vladimir Baskakov:
поздно дергаться, нужно посмотреть закрытие дня

посмотри сколько шипов было в прошлых днях, тренд сейчас вниз

Fast235:

Самое то. Выздоровел?
 
Vladimir Baskakov:
не пиши чушь, бан я сам просил себе поставить на месяц, ты это знаешь

Fast235:

Я образно
Fast235:

Я образно
 
так кто-нибудь знает за счет чего фунтик так сегодня укрепился и еще походу это не предел
 

Ну, типа, если предупрежден, то вооружен...

Хотя и сами, в фунтовой просаде   


         судя по проходу  200 п здесь просадками не пахнет  )))

