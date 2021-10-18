FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 211
AudUsd строго вверх
поздно дергаться, нужно посмотреть закрытие дня
посмотри сколько шипов было в прошлых днях, тренд сейчас вниз
Самое то. Выздоровел?
Ну, типа, если предупрежден, то вооружен...
Хотя и сами, в фунтовой просаде
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.05.02 08:24
Бакс:
судя по проходу 200 п здесь просадками не пахнет )))