FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 555
))))))))
2 часа на месте сволочь, график М5
Тоже в продаже стою. Там же примерно сделка стоит.
Блин. Да я и днями не меряю)))В среднем поза живет с неделю, но и по месяцу нормуль))\
Да по фунту на селл своп положительный)
А ваще гэп дурной, задвинуть и быстро можно)
Да нет никаких гэпов. Обычная торговая ситуация. Ликвидность низкая была. Все, кто понимает, ушли с рынка. Глупцы оставались. По ним весело проехались роботы.
Фунт застыл как холодец до понедельника . Сейчас коснется 1.3390 и замрет. Грустная валюта...
Определитесь уже со своими прогнозиками)))
Извиняюсь перепутал графики ВЫ правы , Фунт идет хорошо вниз на 1.2450, уровень 1.3049 можем увидеть сегодня.
То так то эдак