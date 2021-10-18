FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 555

Evgeniy Kvasov:

))))))))

2 часа на месте сволочь, график М5


 
Vitaly Muzichenko:

2 часа на месте сволочь, график М5


Тоже в продаже стою. Там же примерно сделка стоит.


 
Vitaly Muzichenko:

2 часа на месте сволочь, график М5Блтн

Блин. Да я и днями не меряю)))В среднем поза живет с неделю, но и по месяцу нормуль))\


Да по фунту на селл своп положительный)


А ваще гэп дурной, задвинуть и быстро можно)

 
Evgeniy Kvasov:

Блин. Да я и днями не меряю)))В среднем поза живет с неделю, но и по месяцу нормуль))\


Да по фунту на селл своп положительный)


А ваще гэп дурной, задвинуть и быстро можно)

Да нет никаких гэпов. Обычная торговая ситуация. Ликвидность низкая была. Все, кто понимает, ушли с рынка. Глупцы оставались. По ним весело проехались роботы.

GBPUSD_M1

 
ГДЕ РЕАКЦИЯ РЫНКА?????
 
Доллар по новостям должен просто рухнуть....
 
Фунт застыл как холодец до понедельника . Сейчас коснется 1.3390 и замрет. Грустная валюта...
 
Alexxl2008:
Фунт застыл как холодец до понедельника . Сейчас коснется 1.3390 и замрет. Грустная валюта...

Определитесь уже со своими прогнозиками)))

 
Alexxl2008:
Извиняюсь перепутал графики ВЫ правы , Фунт идет хорошо вниз на 1.2450, уровень 1.3049 можем увидеть сегодня.

То так то эдак

 
Фунт идет по прогнозу вниз.На 1.3049
