FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 341

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Тут как то Анжела выкладывала сделки свои. Было очень интересно наблюдать за торговлей. В последнее время что то не видно скринов от Анжелы. Вопрос напрашивается сам собой. Почему?
Всем хорошего дня. Почему нет скринов - все очень просто, пока не торгую из-за перехода нашей команды на другую "торговую площадку" - в сторону фьючерсов. Так же было у нас здесь три сигнала, но они не дали ожидаемого эффекта и продолжать оказалось не интересно. Здесь тема Форекс и "левые" скрины будут не в тему. Буду посматривать за валютами обращая внимание только на самые "вкусные" моменты, на другой площадке доступ к валютам также имеется, условия только похуже.
 

Есть предложение. Я могу (пока есть время) используя наш алгоритм построения ключевых уровней и наклонных просматривать интересующие валюты и выкладывать скрины. Вместе мы сможем сделать вывод на сколько это хорошо работает.

К примеру, текущая ситуация по GBPUSD, решение принимается на основании поведения цены на уровне.

GBPUSD.1H1

Тип линий:
- сплошная линия соответствует периоду D1, глубина выборки месяц
- прерывистая линия соответствует периоду H4, глубина выборки неделя
 
Цвет линий:
- синий / красный соответствует экстремумам по High / Low цены за выбранную глубину выборки
- бледно-синий / бледно-красный соответствует максимумам / минимумам если значение выше / ниже предыдущего за выбранный период
- светло-серый / тёмно-серый соответствует максимумам / минимумам если значение не выше / не ниже предыдущего за выбранный период

Возможный вариант трактовки:
Дневные уровни отразили понижательную тенденцию и новый максимум ниже максимума за месяц, на этом основании строится наклонная в низ, свидетельствующая о глобальном направлении в низ. В данный момент есть пробитие месячного минимума, не сформирован новый и цена остановилась в пределах пробитого уровня, что может говорить о скором импульсном движении в низ.
Н4 уровни в целом находятся в "согласии" с дневной картиной, что делает движение в низ более вероятным после очередного прохода цены под месячный минимум и без возврата выше
На текущий момент, в данной ситуации вероятно нужно рассматривать сценарий пробоя.

 

USDCAD не смог пробить недельный максимум даже на достаточно сильном импульсе, понижательная тенденция сохраняется.

USDCAD.1H1

 
Кому что еще посмотреть?
[Удален]  
Anzhela Sityaeva:
Кому что еще посмотреть?

Здравствуйте! что по вашей стратегий по EURGBP

Спасибо! заранее  

 
Aleksandr Klapatyuk:

Здравствуйте! что по вашей стратегий по EURGBP

Спасибо! заранее  

Похоже что формируется сужение канала с вероятным продолжением на верх. Подтверждением этого сценария должен быть проход цены выше 0,89918. Допустимое снижение не отменяющее этот сценарий по цене в диапазоне 0,89577 - 0,89538.

EURGBP.1H1

Но... принимая во внимание то что это кросс, следует учитывать настроения “родительских” инструментов. Ведь цена кросса определяется  в результате прямой и обратной конвертации через доллар и здесь могут быть небольшие отклонения от уровней.

EURUSD.1H1

GBPUSD.1H1

В данный момент драйвером движения EURGBP выступает GBPUSD, а EURUSD просто не мешает, но если последний двинет дальше в понижательную сторону, кросс будет стоять...

[Удален]  
Anzhela Sityaeva:

Похоже что формируется сужение канала с вероятным продолжением на верх. Подтверждением этого сценария должен быть проход цены выше 0,89918. Допустимое снижение не отменяющее этот сценарий по цене в диапазоне 0,89577 - 0,89538.


Спасибочко! всех благ!

 
Aleksandr Klapatyuk:

Спасибочко! всех благ!

Скорее всего в ближайшее время не стоит ждать активного движения по этому кроссу в виду активности в движении индекса доллара на верх. Если доллар продолжить дорожать то и евро и фунт будут дешеветь примерно одинаково что приведет к боковику по кроссу и скорее всего с выносами по границам.

DXH1

 
Приглашаю принять участие в опросе https://www.mql5.com/ru/forum/317529
 

"Хватит мямлить, пора действовать..." (С)

Ауди, Киви, Енька, Лунь - все в движении!

                    

1...334335336337338339340341342343344345346347348...579
Новый комментарий