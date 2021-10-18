FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 341
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. Тут как то Анжела выкладывала сделки свои. Было очень интересно наблюдать за торговлей. В последнее время что то не видно скринов от Анжелы. Вопрос напрашивается сам собой. Почему?
Есть предложение. Я могу (пока есть время) используя наш алгоритм построения ключевых уровней и наклонных просматривать интересующие валюты и выкладывать скрины. Вместе мы сможем сделать вывод на сколько это хорошо работает.
К примеру, текущая ситуация по GBPUSD, решение принимается на основании поведения цены на уровне.
Тип линий:
- сплошная линия соответствует периоду D1, глубина выборки месяц
- прерывистая линия соответствует периоду H4, глубина выборки неделя
Цвет линий:
- синий / красный соответствует экстремумам по High / Low цены за выбранную глубину выборки
- бледно-синий / бледно-красный соответствует максимумам / минимумам если значение выше / ниже предыдущего за выбранный период
- светло-серый / тёмно-серый соответствует максимумам / минимумам если значение не выше / не ниже предыдущего за выбранный период
Возможный вариант трактовки:
Дневные уровни отразили понижательную тенденцию и новый максимум ниже максимума за месяц, на этом основании строится наклонная в низ, свидетельствующая о глобальном направлении в низ. В данный момент есть пробитие месячного минимума, не сформирован новый и цена остановилась в пределах пробитого уровня, что может говорить о скором импульсном движении в низ.
Н4 уровни в целом находятся в "согласии" с дневной картиной, что делает движение в низ более вероятным после очередного прохода цены под месячный минимум и без возврата выше
На текущий момент, в данной ситуации вероятно нужно рассматривать сценарий пробоя.
USDCAD не смог пробить недельный максимум даже на достаточно сильном импульсе, понижательная тенденция сохраняется.
Кому что еще посмотреть?
Здравствуйте! что по вашей стратегий по EURGBP
Спасибо! заранее
Здравствуйте! что по вашей стратегий по EURGBP
Спасибо! заранее
Похоже что формируется сужение канала с вероятным продолжением на верх. Подтверждением этого сценария должен быть проход цены выше 0,89918. Допустимое снижение не отменяющее этот сценарий по цене в диапазоне 0,89577 - 0,89538.
Но... принимая во внимание то что это кросс, следует учитывать настроения “родительских” инструментов. Ведь цена кросса определяется в результате прямой и обратной конвертации через доллар и здесь могут быть небольшие отклонения от уровней.
В данный момент драйвером движения EURGBP выступает GBPUSD, а EURUSD просто не мешает, но если последний двинет дальше в понижательную сторону, кросс будет стоять...
Похоже что формируется сужение канала с вероятным продолжением на верх. Подтверждением этого сценария должен быть проход цены выше 0,89918. Допустимое снижение не отменяющее этот сценарий по цене в диапазоне 0,89577 - 0,89538.
Спасибочко! всех благ!
Спасибочко! всех благ!
Скорее всего в ближайшее время не стоит ждать активного движения по этому кроссу в виду активности в движении индекса доллара на верх. Если доллар продолжить дорожать то и евро и фунт будут дешеветь примерно одинаково что приведет к боковику по кроссу и скорее всего с выносами по границам.
"Хватит мямлить, пора действовать..." (С)
Ауди, Киви, Енька, Лунь - все в движении!