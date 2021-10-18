FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 201

Есть у меня сигнал на продажу. Как то так)))


Wiktar:

для меня сценарий поменяется при закрытии выше уровня который показан на рисунке. Не делаю прогнозов,могу только озвучивать свои цели. А будут ли они достижимы,это второй вопрос. Для себя давно решил,что давать прогнозы на период более чем день или два,это так себе занятие)))) В рынке есть такое понимание как второй импульс( об этом не сегодня). Можно сказать что с долей вероятности где инструмент может остановиться,сделать паузу. Но когда и насколько инструмент пойдет не знает никто( а кто говорит что знает,тот врет))

согласен 

 
Lesorub:

Первая разворотная зона 300% с Н4 1.1155 - 1.1142

Свеча от 20.03 с ТР 1.1491

Все по плану!

Свеча от 23.03 - двойной аукцион.

(как всегда: цель - загон - кидалово...)

Тр вроде был 1.154+- не отработан?

Или как? 

 
sterva:

Тр вроде был 1.154+- не отработан?

Или как? 


 
Lesorub:


А по индексу евро картинка есть? Мысли покоя не дают.)

упс

 
sterva:

А по индексу евро картинка есть? Мысли покоя не дают.)


 

маляська...



 
Lesorub:


Большое спасибо.) Думаю сейчас киви с ауди можно тоже пробовать.)

 
sterva:

Большое спасибо.) Думаю сейчас киви с ауди можно тоже пробовать.)

Есть такое дело...

Ауди аналогично.

 

Вот...



