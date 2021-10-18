FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 201
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть у меня сигнал на продажу. Как то так)))
для меня сценарий поменяется при закрытии выше уровня который показан на рисунке. Не делаю прогнозов,могу только озвучивать свои цели. А будут ли они достижимы,это второй вопрос. Для себя давно решил,что давать прогнозы на период более чем день или два,это так себе занятие)))) В рынке есть такое понимание как второй импульс( об этом не сегодня). Можно сказать что с долей вероятности где инструмент может остановиться,сделать паузу. Но когда и насколько инструмент пойдет не знает никто( а кто говорит что знает,тот врет))
согласен
Первая разворотная зона 300% с Н4 1.1155 - 1.1142
Свеча от 20.03 с ТР 1.1491
Все по плану!
Свеча от 23.03 - двойной аукцион.
(как всегда: цель - загон - кидалово...)
Тр вроде был 1.154+- не отработан?
Или как?
Тр вроде был 1.154+- не отработан?
Или как?
А по индексу евро картинка есть? Мысли покоя не дают.)
А по индексу евро картинка есть? Мысли покоя не дают.)
маляська...
Большое спасибо.) Думаю сейчас киви с ауди можно тоже пробовать.)
Большое спасибо.) Думаю сейчас киви с ауди можно тоже пробовать.)
Есть такое дело...
Ауди аналогично.
Вот...