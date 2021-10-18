FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 408
По киви кто- нибудь торгует?
А в честь чего, нефть?
мужайтесь, будет весело
;)
Да уж будет не скучно это точно, особенно тем кто шортит еробакс , британца и золото)))
мужайтесь, будет весело
;)
Отлично. В пятницу выходной можно брать.)
при любом исходе будет повод
;)
Хорошая идея, натарил только что под завтрашнее снижение ставки, думаю с этого будет толк...
Добрый день коллеги.Я торгую золотом уже года как три.Сделки по системе с роботизированным сопровождением ордеров.Кстати индекс доллара для интрадея работает-могу показать как!..На скрине пример разметки рынка на вчера.
Видно по вашему сигналу, как он работает
Скрин не с этого сигнала выложили.То что Вы показали-тестовый счёт был..Как токового сигнала нету на этом текущем счёте.