FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 408

Новый комментарий
 
sterva:
По киви кто- нибудь торгует? 
 
Vladimir Baskakov:
А в честь чего, нефть?

мужайтесь, будет весело

;)

 
Renat Akhtyamov:

мужайтесь, будет весело

;)

Да уж будет не скучно это точно, особенно тем кто шортит еробакс , британца и золото)))

 
Renat Akhtyamov:

мужайтесь, будет весело

;)

Отлично. В пятницу выходной можно брать.)

 
sterva:

Отлично. В пятницу выходной можно брать.)

при любом исходе будет повод

;)

 
sterva:
По киви кто- нибудь торгует? 

Хорошая идея, натарил только что под завтрашнее снижение ставки, думаю с этого будет толк...

 
Добрый день коллеги.Я торгую золотом уже года как три.Сделки по системе с роботизированным сопровождением ордеров.Кстати индекс доллара для интрадея работает-могу показать как!..На скрине пример разметки рынка на вчера.
Файлы:
xj7spd2.jpg  204 kb
 
Dmitriy Bugaev:
Добрый день коллеги.Я торгую золотом уже года как три.Сделки по системе с роботизированным сопровождением ордеров.Кстати индекс доллара для интрадея работает-могу показать как!..На скрине пример разметки рынка на вчера.
Видно по вашему сигналу, как он работает
 
Evgeniy Zhdan:
Видно по вашему сигналу, как он работает

Скрин не с этого сигнала выложили.То что Вы показали-тестовый счёт был..Как токового сигнала нету на этом текущем счёте.

 
Думаю надо брать))
1...401402403404405406407408409410411412413414415...579
Новый комментарий