[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

А где сама сделка, виртуальная?

Vladimir Baskakov:
В пустую и мы готовы брехать.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Вы ребята совсем то уж берега не видите. Ветка называется Прогнозы, в курсе?
 
Vladimir Baskakov:
Ну и тенденции еще конечно.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Читать умеете?
Прогноз 83,03 sell
Тенденция ТР 100 pips
Следствия - profit
 
Vladimir Baskakov:
Как вижу, так это поход вверх примерно на 200 п


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Vladimir Baskakov:
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Vladimir Baskakov:
Я вне рынка до вторника

