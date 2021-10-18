FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 514
А где сама сделка, виртуальная?
Прямо при вас открывать?
А я бы вот тоже глянул.В пустую и мы готовы брехать.
Вы ребята совсем то уж берега не видите. Ветка называется Прогнозы, в курсе?
Прогнозы и СЛЕДСТВИЯНу и тенденции еще конечно.
Читать умеете?
Как вижу, так это поход вверх примерно на 200 п
Error
Все видят рынок по-разному, поэтому: error == stoploss
Ну посмотрим, я уж продал
Я вне рынка до вторника