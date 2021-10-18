FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 272

Alexxl2008:
Exness вообще автоматом выводит

автоматом - это как?

 
Ночной пьяный флэт по йене замотал,попортит она еще нервы многим.
 
Автоматом без участия людей кругосуточно
 
Но  не более 15000 руб эквивалент за 1 раз
 
Поставил на EURJPY вверх на 50п ,должна на недельный пивот дойти.
Alexxl2008:
Поставил на EURJPY вверх на 50п ,должна на недельный пивот дойти.

я вчера рискнул - вроде пока идёт нормально

Снимок

 
Тейк поставил 122.60 ,вниз может отскочить больно....
 
Западные трейдеры работу по этой паре наывают спортом для сумасшедших
Alexxl2008:
Тейк поставил 122.60 ,вниз может отскочить больно....
а я рискну до 123.50
Aleksandr Klapatyuk:
а я рискну до 123.50

не -это через щур до 123.10

я от туда начинал 123.0.. покупать

