Автоматом без участия людей кругосуточно

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 272
Exness вообще автоматом выводит
автоматом - это как?
Поставил на EURJPY вверх на 50п ,должна на недельный пивот дойти.
я вчера рискнул - вроде пока идёт нормально
Тейк поставил 122.60 ,вниз может отскочить больно....
а я рискну до 123.50
не -это через щур до 123.10
я от туда начинал 123.0.. покупать