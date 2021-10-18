FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 335
L2 спасет искателей отцов демократии. Расчеты на реальных объемах почти не отличаются от псевдообъемов крупного(ых) ДЦ. Когда ты думаешь, что вот он железобетонный вход... какаято падла дает цену на 10-15п.(4зн) против (спору нет, цена обратно возвращается, но осадок остается )). В любом случае, параллельный способ анализа(извращений) интересен.
Мне думается, ДЦ нетрудно сбить малый лось...может даже программно... и может даже индивидуально...(
Добрый день!
И никому за это ничего не будет.)
Всем хорошего дня и прибыльной торговли! Если вы хотите не просто "поторговать", а занимаясь трейдингом получать прибыль достаточную для реализации своих целей - выбирайте подходящие для этого инструменты, стратегию и "торговую площадку".
Мы хотим...мы очень хотим, но не всегда получается правильно войти и еще лучше вовремя соскочить с летящего в пропасть "черного лебедя"... и вообще, что за упреки в недомыслии в/на нашем демократичном и свободном форуме...))))
фунт на север - это что за индюк такой...фунт вроде только на юг последнее время
Евра пошла вниз на 1.111111....., и до понедельника лучше ее не покупать.
аа я купил...
думаю все-таки вверх