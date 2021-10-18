FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 335

Unicornis:

L2 спасет искателей отцов демократии. Расчеты на реальных объемах почти не отличаются от псевдообъемов крупного(ых) ДЦ. Когда ты думаешь, что вот он железобетонный вход... какаято падла дает цену на 10-15п.(4зн) против (спору нет, цена обратно возвращается, но осадок остается )). В любом случае, параллельный способ анализа(извращений) интересен.

Мне думается, ДЦ нетрудно сбить малый лось...может даже программно... и может даже индивидуально...(

 

Добрый день!



 
И никому за это ничего не будет.)

 
Всем хорошего дня и прибыльной торговли! Если вы хотите не просто "поторговать", а занимаясь трейдингом получать прибыль достаточную для реализации своих целей - выбирайте подходящие для этого инструменты, стратегию и "торговую площадку".
 
Мы хотим...мы очень хотим, но не всегда получается правильно войти и еще лучше вовремя соскочить с летящего в пропасть "черного лебедя"... и вообще, что за упреки в недомыслии в/на нашем демократичном и свободном форуме...))))

 
фунт на север - это что за индюк такой...фунт вроде только на юг последнее время

 
Ни каких упреков, что вы! Есть те, кто понимает что делает, но большинство просто играются, а потом удивляются результату...
 
Евра пошла вниз на 1.111111....., и до понедельника лучше ее не покупать.
 
аа я купил...

 
думаю все-таки вверх

