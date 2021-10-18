FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
просмотрев историю этого индикатора, заметил что большинство его отметок себя отработали, от того и интересуюсь насколько это возможно.
Что касается дивергенции как точки входа, то я с вами согласен, что по науке это хороший выход. Как бы ещё хороший вход просчитать, для такого выхода )
Историю они все хорошо отрабатывают, они и создаются под историю...чего проще опосля все точки проставить, а вот предсказать - большая редкость...только сам туда сюда прикидываешь вероятность из всей совокупности новостей и знаний того, примерно чего задумал рынок или Кукл-овод...))
Н-12 с октября 2018 пара торгуется, условно в диапазоне 1460-1280 т.е. вопрос - в какую сторону будет реализована аккумуляция , Н-3 сформированы понижающие максимумы и минимумы ( структурно можно предположить " клин" , без 5-ой волны).
Что-то совсем на ребус похоже - переводчик нужен... мелко на ноуте и непонятно что куда должно пойти, хоя бы цели ясней укажите пжста...
Волновой анализ часть ТА и какие рекомендации , наверное нужен какой то логически обоснованный уровень открытия позиции , на MN мало кто торгует , а на малых ТМФ субъективная реальность формируется сообразно логическим представлениям индивидуума и тут возникает вопрос , а какие логические аргументы истинности применяются .... и т.д так как логических цепочек может быть несколько ... , согласен - ребус.
Волновой анализ часть ТА и какие рекомендации , наверное нужен какой то логически обоснованный уровень открытия позиции , на MN мало кто торгует , а на малых ТМФ субъективная реальность формируется сообразно логическим представлениям индивидуума и тут возникает вопрос , а какие логические аргументы истинности применяются .... и т.д так как логических цепочек может быть несколько ... , согласен - ребус.
Круто, ничего не скажешь... как вроде послал... но даже приятно...)))))
Круто, ничего не скажешь... как вроде послал... но даже приятно...)))))
красиво послать - искусство :)))
Ух-ты, серебрянное копытце :-)
вот так зайдёшь бывало на VDS, а там шпилька испытывает толщину счёта
красиво послать - искусство :)))
Да, не каждому дано...своего рода владение философией общения для скрытого утомления собеседника...))