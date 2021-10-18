FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 113

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ух какой рост
 
timur1982:

просмотрев историю этого индикатора, заметил что большинство его отметок себя отработали, от того и интересуюсь насколько это возможно.
Что касается дивергенции как точки входа, то я с вами согласен, что по науке это хороший выход. Как бы ещё хороший вход просчитать, для такого выхода )

Историю они все хорошо отрабатывают, они и создаются под историю...чего проще опосля все точки проставить, а вот предсказать - большая редкость...только сам туда сюда прикидываешь вероятность из всей совокупности новостей и знаний того, примерно чего задумал рынок или Кукл-овод...))

 

 Н-12 с октября 2018 пара торгуется, условно  в диапазоне 1460-1280 т.е. вопрос - в какую сторону будет реализована аккумуляция , Н-3 сформированы понижающие максимумы и  минимумы ( структурно можно предположить " клин" , без 5-ой волны).

 
Сергей Криушин:

Что-то совсем на ребус похоже - переводчик нужен... мелко на ноуте и непонятно что куда должно пойти, хоя бы цели ясней укажите пжста...

Волновой анализ часть ТА и какие рекомендации , наверное нужен какой то логически обоснованный уровень открытия позиции , на MN мало кто торгует ,  а на малых ТМФ субъективная реальность формируется сообразно логическим представлениям индивидуума и тут возникает вопрос , а какие логические аргументы истинности применяются .... и т.д  так как логических цепочек может быть несколько ...  , согласен - ребус.     

 
Veniamin Skrepkov:

Волновой анализ часть ТА и какие рекомендации , наверное нужен какой то логически обоснованный уровень открытия позиции , на MN мало кто торгует ,  а на малых ТМФ субъективная реальность формируется сообразно логическим представлениям индивидуума и тут возникает вопрос , а какие логические аргументы истинности применяются .... и т.д  так как логических цепочек может быть несколько ...  , согласен - ребус.     

Круто, ничего не скажешь... как вроде послал... но даже приятно...)))))

 
Сергей Криушин:

Круто, ничего не скажешь... как вроде послал... но даже приятно...)))))

красиво послать - искусство :)))

 

Ух-ты, серебрянное копытце :-)

вот так зайдёшь бывало на VDS, а там шпилька испытывает толщину счёта

 
Nikolai Krylov:

красиво послать - искусство :)))

Да,  не каждому дано...своего рода владение философией общения для скрытого утомления собеседника...))

 
Судя по фибо, фунтик с доларом сдулся.
 
pointТочка разворота- EURUSD 5мин.
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