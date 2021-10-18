FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 497

Кукловод опытный рынок ведет,по евро  три захвата стопов наверх сделал на 10 пунктах заметим, но большим деньгам нужны проходы по 100-300 пунктов.Сейчас Америка  открывается и движуха настоящая  начнется.
 

Кто помнит. По канадцу удачно вышло.)))


 
Молодец,завидую по хорошему, и это только третья часть пути -на 1.3380 идет.
 
Спасибо. Но если честно, сейчас уже не интересно куда пара пойдет.)))

Так, мельком буду поглядывать движение. И если сформируется противоположный сигнал, развернусь.
 
Рена,

я был в бане очередном на месяц, (по личной просьбе)  не смог оценить твое обращение к Рану, в чем была твоя неприязнь к нему, думаешь он не хороший человек? его сервис не интересует

 
снова же  в бан отправят, причем двоих...
 
да мне похер, давай точную информацию, иначе у меня к тебе уважение снижается

 
у меня тоже

не затягивай меня в баню

 
интересный ответ

