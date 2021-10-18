FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 497
Кто помнит. По канадцу удачно вышло.)))
Молодец,завидую по хорошему, и это только третья часть пути -на 1.3380 идет.
Спасибо. Но если честно, сейчас уже не интересно куда пара пойдет.)))Так, мельком буду поглядывать движение. И если сформируется противоположный сигнал, развернусь.
Рена,
я был в бане очередном на месяц, (по личной просьбе) не смог оценить твое обращение к Рану, в чем была твоя неприязнь к нему, думаешь он не хороший человек? его сервис не интересует
снова же в бан отправят, причем двоих...
да мне похер, давай точную информацию, иначе у меня к тебе уважение снижается
у меня тоже
интересный ответ