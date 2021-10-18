FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 442

Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.
 
Ivan Butko:
Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.
как это не было?
GbpChf 1,215 buy

TP 1,23

ChfJpy 108,30 sell

Take 1000 pips

UsdJpy 107.88 sell

Take 1000 pipov

EurChf 1.0960 sell

TP 1.09

что- то мне. не верится .!? -  лучше скажите - что творится с фунтом?

Aleksandr Klapatyuk:

что- то мне. не верится .!? -  лучше скажите - что творится с фунтом?

Растет
Vladimir Baskakov:
Растет

Истина!

 
Renat Akhtyamov:
как это не было?
Ренат, а какие? Я может не туда смотрю...
 
Ivan Butko:
Ренат, а какие? Я может не туда смотрю...
В календаре - куча новостей, ВВП например
 
Ivan Butko:
Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.
Это про фунт:

http://www.profinance.ru/news/2019/10/10/busb-nervoznost-funta-podtverzhdaet-riski-svyazannye-s-brekzitom.html

А это про Евро, точнее про доллар: 

http://www.profinance.ru/news/2019/10/10/busc-shtaty-mogut-zaklyuchit-valyutnyj-dogovor-s-kitaem-na-puti-k-polnomasshtabnoj-sd.html

Сейчас осторожно продавать британца надо бы. Но малой кровью. Он может ещё слегка отрасти. Особенно если США и Китай договорятся. Для продажи хорошие уровни.
ладно! - отсюда - я уже сольюсь! - надо вниз , и точка.

Снимок111

