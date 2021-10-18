FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 442
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.
TP 1,23
>>>>>>>>>>>>>>>
ChfJpy 108,30 sell
Take 1000 pips
>>>>>>>>>>>>>>>
UsdJpy 107.88 sell
Take 1000 pipov
>>>>>>>>>>>>>>>
EurChf 1.0960 sell
TP 1.09
>>>>>>>>>>>>>>>
GbpChf 1,215 buy
TP 1,23
>>>>>>>>>>>>>>>
ChfJpy 108,30 sell
Take 1000 pips
>>>>>>>>>>>>>>>
UsdJpy 107.88 sell
Take 1000 pipov
>>>>>>>>>>>>>>>
EurChf 1.0960 sell
TP 1.09
>>>>>>>>>>>>>>>
что- то мне. не верится .!? - лучше скажите - что творится с фунтом?
что- то мне. не верится .!? - лучше скажите - что творится с фунтом?
Растет
Истина!
как это не было?
Ренат, а какие? Я может не туда смотрю...
Офигеть, че с фунтом? Новостей вроде не было.
ладно! - отсюда - я уже сольюсь! - надо вниз , и точка.