FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 131

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hristich.nik:
Во сколько голосование кто знает

Уже пол часа как идет

 
Aleksandr Yakovlev:

Уже пол часа как идет

Aleksandr Yakovlev:

Уже пол часа как идет

интересно к чему они там пришли ? судя по сему идет еще жевание рынок не реагирует не как

 
5drakon:

интересно к чему они там пришли ? судя по сему идет еще жевание рынок не реагирует не как

Перерывчик брали. Только расселись.))

 
Уже давно проголосовали против плана Мей
 
Завтра будут голосовать за "жесткий" выход без соглашения
 

Луня поиметь...


 
Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь не выбьет.


Я чуток раньше справился )))

 

Предположительно пара в w-4  и окончание формирования под вопросом т.е. структурно развитие может происходить в рамках флета.  

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Я не соглашусь с некоторыми участниками ветки. Мой прогноз смотрит в район 37 фигуры.

Сигнал на вход был, но я опоздал войти.

Жаль.


Какой прогноз после вчерашнего движения?

 
Nikolai Krylov:

Какой прогноз после вчерашнего движения?

Без изменений. Все туда же.

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