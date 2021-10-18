FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 131
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Во сколько голосование кто знает
Уже пол часа как идет
Уже пол часа как идет
Уже пол часа как идет
интересно к чему они там пришли ? судя по сему идет еще жевание рынок не реагирует не как
интересно к чему они там пришли ? судя по сему идет еще жевание рынок не реагирует не как
Перерывчик брали. Только расселись.))
Луня поиметь...
Надеюсь не выбьет.
Я чуток раньше справился )))
Предположительно пара в w-4 и окончание формирования под вопросом т.е. структурно развитие может происходить в рамках флета.
Всем привет. Я не соглашусь с некоторыми участниками ветки. Мой прогноз смотрит в район 37 фигуры.
Сигнал на вход был, но я опоздал войти.
Жаль.
Какой прогноз после вчерашнего движения?
Какой прогноз после вчерашнего движения?
Без изменений. Все туда же.