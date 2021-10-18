FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 379

Alexxl2008:
AUD/JPY на 90.08 вверх пошел.Прибыль будет
Сомнительно его сейчас покупать.
 
Похоже Вы правы, два раза еще вниз клюнет AUD/JPY на 70.80 на этой неделе и 70.50 на следующей.Все покупки 2 сентября после 18-06 
 
Жду разворота по Евро .Вверх идет на дневной максимум 1.1113 и затем вниз на 1.1065
 
Присмотритесь на пару GBP/AUD, там уже больше недели американские горки. 
 

Еня и Канадец - наше все!!!

А, если есть свободное бабло, то и Сильвер.

Проверяем... 

 

И, купил Евры, маляську..


 

Драйвер???


 
21:00   USD Публикация протоколов FOMC   

 

У нас что на час раньше будет о_О

 
Просто разные часовые пояса...
 
Точно...

У нас Самара, Тольятти...

