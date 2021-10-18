FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 379
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
AUD/JPY на 90.08 вверх пошел.Прибыль будет
Похоже Вы правы, два раза еще вниз клюнет AUD/JPY на 70.80 на этой неделе и 70.50 на следующей.Все покупки 2 сентября после 18-06
Еня и Канадец - наше все!!!
А, если есть свободное бабло, то и Сильвер.
Проверяем...
И, купил Евры, маляську..
Драйвер???
Драйвер???
У нас что на час раньше будет о_О
У нас что на час раньше будет о_О
Просто разные часовые пояса...
Просто разные часовые пояса...
Точно...
У нас Самара, Тольятти...