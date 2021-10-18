FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 188

Alexxl2008:
Честно не знаю Анжела, но срабатывает. Сейчас пытаются выбить стопы по GBPUSD  но массонское время  11-11 уже прошло и оно давит вверх по времени до 22-22 . Все уровни будут достигнуты, вопрос времени.В литературе по форексу  это называют фракталы сжатия времени.
Если уж и привязывать что-либо к "Масонскому" времени, то сначала нужно его определить и оно уж точно не по МСК, в лучшем случае это GMT. И если идти дальше этим путем, учитывая что решения на рынке принимают люди, а на них влияет лунный цикл, давайте еще лунный календарь посмотрим :)
 
Приближается рабочий массонский полдень 12-12 и все начинает шевелится.
 
Alexxl2008:
Приближается рабочий массонский полдень 12-12 и все начинает шевелится.

Может быть не Масонский а Московский :) Посмотрим, но пасха сэр, у масонов выходной...

Alexxl2008:
На сегодня это самая быстрая пара со шпилькой вверх-вниз. Есть еще EURJPY  ,там ход очень большой, но можно прождать весь день. Ну и йена остается -700 пунктов вниз.Но по ней придется ждать конец массонской даты.Это когда совпадает полностью время и дата.Сегодня 22.04 в 22 04 по Москве звезды встанут по другому, завтра в 23.04 в 23 04 по Москве тоже самое. А вот 24-04 такого времени нет. И ждем мая 01.05.

вау, круто!

 
Сегодня Америка не торгует индексами и металлами, а все остальные работаютю.В это время стандартно возрастает волатильность.Вот ее то я и использую для работы.Фунт начинает шевелится вверх.
 
Alexxl2008:
На сегодня это самая быстрая пара со шпилькой вверх-вниз. Есть еще EURJPY  ,там ход очень большой, но можно прождать весь день. Ну и йена остается -700 пунктов вниз.Но по ней придется ждать конец массонской даты.Это когда совпадает полностью время и дата.Сегодня 22.04 в 22 04 по Москве звезды встанут по другому, завтра в 23.04 в 23 04 по Москве тоже самое. А вот 24-04 такого времени нет. И ждем мая 01.05.

Куда скидывать деньги на лечение?)))

 
Dmitriy Forex:

Куда скидывать деньги на лечение?)))

Можете скинуть мне, а Я с ним проведу беседу) 

 
Vitaly Muzichenko:

Можете скинуть мне, а Я с ним проведу беседу) 

Только не перепутайте, с ним про маССонов, а не про Масонов, это про другое...
 
Похоже Дэн Браун написал учебник по торговле
uncleroma12:
Похоже Дэн Браун написал учебник по торговле

)))))))))))))))))))))))))))))

