Честно не знаю Анжела, но срабатывает. Сейчас пытаются выбить стопы по GBPUSD но массонское время 11-11 уже прошло и оно давит вверх по времени до 22-22 . Все уровни будут достигнуты, вопрос времени.В литературе по форексу это называют фракталы сжатия времени.
Приближается рабочий массонский полдень 12-12 и все начинает шевелится.
Может быть не Масонский а Московский :) Посмотрим, но пасха сэр, у масонов выходной...
На сегодня это самая быстрая пара со шпилькой вверх-вниз. Есть еще EURJPY ,там ход очень большой, но можно прождать весь день. Ну и йена остается -700 пунктов вниз.Но по ней придется ждать конец массонской даты.Это когда совпадает полностью время и дата.Сегодня 22.04 в 22 04 по Москве звезды встанут по другому, завтра в 23.04 в 23 04 по Москве тоже самое. А вот 24-04 такого времени нет. И ждем мая 01.05.
вау, круто!
Куда скидывать деньги на лечение?)))
Можете скинуть мне, а Я с ним проведу беседу)
Похоже Дэн Браун написал учебник по торговле
)))))))))))))))))))))))))))))