FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 330

Сергей Криушин:

Смотрю на бесплатный сигнал Рената - просто зверь...буду садиться на хвост и на всю котлету...может даже разбогатею...если продержится также еще месяц...((( Спасибо Ренат, ты настоящий друг и наверно последний из могикан- бессребреников...

ты чо, это же ручная и тем более от балды, ради прикола

;)

 
Ладно ладно месяц был в гору...так что есть надежда, что и дальше попрет масть...я тебе верю как уже родному!!! главное не сходи с дистанции...)))

 
Привет честному народу. По еве. Опуститься до 1.1246 и можно брать баи)))
 
Всем привет!
Спасибо!
Попробую купить :)
 
А для чего?


Из раннего...

 
Спасибо!
Против палок не попрешь :)
 
 Тренд меняется, скоро полетим вверх). 

 
Да я только за полеты )

PS

Извините, может это выражение будет вульгарным, но "палки-проверенное средство от гемороя"

 
Да. Только недостатки тоже есть (время и загоны в другом направлении). От них все беды.)

По ним для любимой пары больше выгодны продажи(.

 
+100500
Упд
Меня не напрягает параметр время, в позе могу сидеть долго. Особенно если профит растет )
