FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 330
Смотрю на бесплатный сигнал Рената - просто зверь...буду садиться на хвост и на всю котлету...может даже разбогатею...если продержится также еще месяц...((( Спасибо Ренат, ты настоящий друг и наверно последний из могикан- бессребреников...
ты чо, это же ручная и тем более от балды, ради прикола
;)
Ладно ладно месяц был в гору...так что есть надежда, что и дальше попрет масть...я тебе верю как уже родному!!! главное не сходи с дистанции...)))
Привет честному народу. По еве. Опуститься до 1.1246 и можно брать баи)))
Всем привет!
А для чего?
Из раннего...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.06.27 19:21
По идее...
А для чего?
Из раннего...
Спасибо!
Тренд меняется, скоро полетим вверх).
Да я только за полеты )
PS
Извините, может это выражение будет вульгарным, но "палки-проверенное средство от гемороя"
Да. Только недостатки тоже есть (время и загоны в другом направлении). От них все беды.)
По ним для любимой пары больше выгодны продажи(.
