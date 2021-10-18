FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 449
Ок, мы вам верим. Куда евра сегодня пойдёт? Ответите, буду инвестором
Этого никто не знает. Раньше некоторые скрины делали сейчас и ч/з неделю. Думаю пару таких пип на 400-500 много убедительнее чем постфактум.
Смотрите как много.)
Ладно, тест вы провалили по всем пунктам.
Вы не злитесь что у вас что то не получается. Все придет со временем, главное правильным путем идти.
Ой все, я уже насмеялся с утра, хватит
Не переживайте, потренируетесь и все получится
Ваш замониторенный счет в myfxbook почему то здесь не присутствует.
Если бы вы хотели нам показать своё мастерство, то и текущие сделки открыли бы для обозрения.
Раз уж вы частенько сообщаете о своих новых входах в рынок, значит не стоит их скрывать (сделайте текущие сделки доступными для обзора).
Иначе какой смысл о них сообщать..?
Там вы замониторились, а здесь рассуждаете... Странное поведение.
Вы так и не сказали почему на этом сервисе не мониторите свой счет...
Ну а если уж на то пошло, то похоже, что всё, за что вы ни возьметесь, превращается в Г...
Ваши позиции?
Почему вы их не комментируете?
Или вы уже зафиксировали убытки?
вот и злобствует человек
Отнюдь.
Я за справедливость.
ну ! будем - поглядеть. куда он сегодня двинет ? EURUSDH2
Пройдите по ссылке и все увидите. Всю статистику. И здесь есть. Открытые позиции не показывают по правилам. Так что учитесь еще
а что это? и как его распознавать?