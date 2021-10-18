FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 286

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Цель в районе 80


здесь слишком рискованно

тренд медвежий

AUDJPYDaily

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Цель в районе 80


AUDJPYM30

AUDJPYM30

 
AUDJPY медленно на 76.25 и отскок вниз.
 
Aleksandr Klapatyuk:

AUDJPYM30


Половина сделки закрыта, остальное в БУ.


[Удален]  

вот пара интересная GBPJPY

но сигнала ещё нет - что он бычий 

GBPJPYDaily

 

Половина сделки закрыта, остальное в БУ.


[Удален]  

ну и хорош на сегодня.

советник сработал - сказал хватит 

Alpari MT5

[Удален]  
[Удален]  

подготовка на завтра

подготовка на завтра

[Удален]  
1...279280281282283284285286287288289290291292293...579
Новый комментарий