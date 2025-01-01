MetaQuotes Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1440 18 1 2) В пятницу 21 февраля 2025 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В него вошли несколько важных улучшений в защите, исправления ошибок и повышение стабильности работы платформы. Обновление будет доступно через систему Live Update

MetaQuotes Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1420 15 1 2) В пятницу 24 мая 2024 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В него вошли несколько важных улучшений в защите, исправления ошибок и повышение стабильности работы платформы. Обновление будет доступно через систему Live Update

halk2009 Ищу MT4 тестер (тренажёр для торговли) с переключением таймфреймов в одном окне Форумчане Приветствую! Ищу MT4 тестер - тренажёр для торговли на истории. Что нужно: - Работа в одном окне с возможностью переключения между таймфреймами - Возможность использовать свои индикаторы и советники mql4 без их доработки - Эмуляция торговли в реальном времени У меня уже есть один тестер

Dennie Скачать MT4 как раньше, без загрузчика??? ( 3 ) Всего один вопрос: раньше можно было скачать и установить метатрейдер как единое приложение, 17 что-ли метров. Теперь скачивается какой-то идиотский загрузчик и при попытке скачивания установочных файлов виснет на значении 347 килобайт. Где мне взять нормальный дистрибутив МТ4???

Artem Chyvelev Где скачать чистый МТ4? ( 5 ) На официальном сайте https://www.metatrader4.com/ при скачивании Metatrader 4, скачивается почему то пятая версия, причем установочный файл отображается как mt4. Что это баг или фича? и где теперь скачать официальный терминал МТ4?

zaaz настройки веб-терминала MT4 ( 5 ) Здравствуйте. Почему при входе в веб-терминал MT4 принудительно открывается один график цен, если до этого веб-терминал MT4 был настроен так, что закрыты все графики цен? Мне не нужны в веб-терминале MT4 открытые графики цен. У компании LMAX есть торговый терминал собственной разработки. В торговом

Bigval Написание советников БЕСПЛАТНО!!! 80 1 2 3 4 5 ... 7 8) Господа программисты! Готов ли кто нибудь написать советник бесплатно? Имеется простейшая стратегия использующая всего два индикатора, но показывает отличные результаты практически на любой паре. К сожалению находиться постоянно за компьютером не имею возможности, поэтому пропускаю много хороших...

Nikolay Shorin TDS (Tick Data Suite) ( 2 ) Всем доброго времени суток. Возникла потребность протестировать советника. Последняя версия программы TDS, которую поддерживает моя лицензия, ещё 2.2.45 beta. Для неё максимальная версия терминала mt4, насколько помню, от 1351 до 1354. Где можно скачать metaeditor и terminal.exe, для билдов 1351

Kseniia Tretiakova Ошибки тестера ( 1 ) Здравствуйте. При тестировании робота тестер вдруг начал выдавать такие ошибки не робот не открывает сделки.Хотя пару минут назад тот же бот на той же паре и фрейме успешно прогонялся. Что это и как это исправить

vazhdaevb Файл ex4 исчезает сам из папки Expert/Indicators 31 1 2 3 4) Здравствуйте, подскажите как быть, ex4 файл копирую в папку, (в зависим советник это или индикатор), обновляю мт4, а файл просто исчезает из папки. Это свежие купленные индикаторы и советники, МТ4 последней версии стоит. Другие индикаторы спокойно загружаются, только в этих двух проблема. Например

jamshedtaj как сделать отображение прибыли в % на МТ4 ( 4 ) Добрый день Есть ли возможность добавить опцию "отображения прибыли в %" в базовый терминал

Yurij Izyumov Напишу индикатор бесплатно 1365 1 2 3 4 5 ... 136 137) Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase. можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник. Естественно что задания

khodakvv Проблема с терминалом 17 1 2) Подскажите пожалуйста по какой причине трендовая линия на ТФ D1 не отображается на остальных ТФ, хотя в параметрах стоит птичка на "отображение" "показывать на всех таймфреймах", котировки подгружались.Благодарю

Rinat Kaibyshev Невозможность торговли в терминале на стороннем VPS-сервере 15 1 2) Здравствуйте! Установил на виртуальный сервер провайдера skystark.net терминал MT4 последней версии через загрузчик в папку, указанную по умолчанию. Торговля на реальном счете. Котировки в терминале идут. Терминал загружается. Пинг небольшой 10 мс. Но ордера в терминале не открываются. Почему? Хотя

Ramil Sungatov Общая ошибка 88 1 2 3 4 5 ... 8 9) Здравствуйте! Сегодня внезапно в MT4 появилась "Общая ошибка" в строке состояние подключение. Звук подключения появляется и тут же идёт сброс. Причём всё это происходит на трёх терминалах MT4 от разных брокеров(счета разумеется тоже разные). Пробовал: отключать Брандмауэр, отключать антивирус

burdasov65 не работает загрузка индикатора с сайта 18 1 2) Здравствуйте, не работает загрузка индикатора в МТ4 с сайта, в моих покупках, жмешь кнопку установить в терминале, ничего не происходит. В МТ 4 терминале в разделе мои покупки пустая страница. МТ 4 скачивал с вашего сайта сегодня

[Удален] Техподдержка MT4 56 1 2 3 4 5 6) Как получить техническую поддержку по MT4. Или может сразу кто-нибудь ответит на мой вопрос. При тестировании стратегии на старых данных всё застревает на надписи "Waiting for update". В каких логах можно поискать ответ? Что стоит проверить? По началу оно ещё работало, закроешь откроешь программу,...

zaaz извлечение данных с веб-сайта ( 3 ) В веб-браузере можно открыть вкладку Elements, используя сочетание клавиш Ctrl+Shift+C. Можно ли с помощью функции WebRequest прочитать данные с этой вкладки