В пятницу 21 февраля 2025 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В него вошли несколько важных улучшений в защите, исправления ошибок и повышение стабильности работы платформы. Обновление будет доступно через систему Live Update
Если у Вас вопросы по MQL4, MT4, MetaTrader 4, пожалуйста пишите в этой теме. Особенно когда вопросы касаются торговых функций
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql4 , примеры решения тех, или иных задач. Хотелось бы, чтобы эта ветка была по содержанию ближе к FAQ, чем к обсуждению. Предлагаю всем опытным программистам делиться найденными решениями и приёмами программирования
В пятницу 24 мая 2024 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В него вошли несколько важных улучшений в защите, исправления ошибок и повышение стабильности работы платформы. Обновление будет доступно через систему Live Update
Форумчане Приветствую! Ищу MT4 тестер - тренажёр для торговли на истории. Что нужно: - Работа в одном окне с возможностью переключения между таймфреймами - Возможность использовать свои индикаторы и советники mql4 без их доработки - Эмуляция торговли в реальном времени У меня уже есть один тестер
Всего один вопрос: раньше можно было скачать и установить метатрейдер как единое приложение, 17 что-ли метров. Теперь скачивается какой-то идиотский загрузчик и при попытке скачивания установочных файлов виснет на значении 347 килобайт. Где мне взять нормальный дистрибутив МТ4???
На официальном сайте https://www.metatrader4.com/ при скачивании Metatrader 4, скачивается почему то пятая версия, причем установочный файл отображается как mt4. Что это баг или фича? и где теперь скачать официальный терминал МТ4?
Здравствуйте. Почему при входе в веб-терминал MT4 принудительно открывается один график цен, если до этого веб-терминал MT4 был настроен так, что закрыты все графики цен? Мне не нужны в веб-терминале MT4 открытые графики цен. У компании LMAX есть торговый терминал собственной разработки. В торговом
Почему при наведении мышки в терминале на свечу иногда показываются значения(open, close, HI, LOW), а иногда нет ? (5)
Господа программисты! Готов ли кто нибудь написать советник бесплатно? Имеется простейшая стратегия использующая всего два индикатора, но показывает отличные результаты практически на любой паре. К сожалению находиться постоянно за компьютером не имею возможности, поэтому пропускаю много хороших...
Всем доброго времени суток. Возникла потребность протестировать советника. Последняя версия программы TDS, которую поддерживает моя лицензия, ещё 2.2.45 beta. Для неё максимальная версия терминала mt4, насколько помню, от 1351 до 1354. Где можно скачать metaeditor и terminal.exe, для билдов 1351
Ошибки тестера (1)
Здравствуйте. При тестировании робота тестер вдруг начал выдавать такие ошибки не робот не открывает сделки.Хотя пару минут назад тот же бот на той же паре и фрейме успешно прогонялся. Что это и как это исправить
Здравствуйте, подскажите как быть, ex4 файл копирую в папку, (в зависим советник это или индикатор), обновляю мт4, а файл просто исчезает из папки. Это свежие купленные индикаторы и советники, МТ4 последней версии стоит. Другие индикаторы спокойно загружаются, только в этих двух проблема. Например
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка
Всем почитателям теории Ганна посвящается. Самый крупный форум по теме http://open-forex.org/index.php/board,30.0.html Литература по методам Ганна http://www.gann.su/book_rus.html http://trade-magic.taba.ru/blog/Moi_stati http://forex-markets.ru/gann/ferrera-s9-ru.pdf - работа по квадрату 9
Добрый день Есть ли возможность добавить опцию "отображения прибыли в %" в базовый терминал
Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях). Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции? (Котировки B., спред CFD на
Есть ли смысл разрабатывать на продажу под MT4 ? Покупают вообще
В пятницу 13 января 2023 года выйдет обновление MetaTrader 4. Оно содержит множество исправлений и улучшений, накопленных с выпущенного год назад предыдущего релиза . Обновление будет доступно через систему Live Update
Привет. Написал утилиту: ограничивает количество торговых сделок для выбранных роботов по MagicNumber. Она всё хорошо, без проблем. Но, запустилась один только раз. Вот, приложил исходный файл. Посмотрите, заранее благодарю
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase. можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник. Естественно что задания
Нужно, что бы при установке индикатора на график в опции выбора даты и времени отображалась текущая дата , а не та что при компиляции была внесена
Проблема с терминалом (17 1 2)
Подскажите пожалуйста по какой причине трендовая линия на ТФ D1 не отображается на остальных ТФ, хотя в параметрах стоит птичка на "отображение" "показывать на всех таймфреймах", котировки подгружались.Благодарю
Здравствуйте! Установил на виртуальный сервер провайдера skystark.net терминал MT4 последней версии через загрузчик в папку, указанную по умолчанию. Торговля на реальном счете. Котировки в терминале идут. Терминал загружается. Пинг небольшой 10 мс. Но ордера в терминале не открываются. Почему? Хотя
Здравствуйте! Сегодня внезапно в MT4 появилась "Общая ошибка" в строке состояние подключение. Звук подключения появляется и тут же идёт сброс. Причём всё это происходит на трёх терминалах MT4 от разных брокеров(счета разумеется тоже разные). Пробовал: отключать Брандмауэр, отключать антивирус
Здравствуйте, не работает загрузка индикатора в МТ4 с сайта, в моих покупках, жмешь кнопку установить в терминале, ничего не происходит. В МТ 4 терминале в разделе мои покупки пустая страница. МТ 4 скачивал с вашего сайта сегодня
[Удален]
Как связаться с официальной поддержкой метатрейдера? Таковая вообще существует?
[Удален]
Как получить техническую поддержку по MT4. Или может сразу кто-нибудь ответит на мой вопрос. При тестировании стратегии на старых данных всё застревает на надписи "Waiting for update". В каких логах можно поискать ответ? Что стоит проверить? По началу оно ещё работало, закроешь откроешь программу,...
В веб-браузере можно открыть вкладку Elements, используя сочетание клавиш Ctrl+Shift+C. Можно ли с помощью функции WebRequest прочитать данные с этой вкладки
Постараюсь начать эту ветку иначе, нежели здесь негласно принято. Сначала расскажу цель, потом саму идею, а следом с удовольствием выслушаю ваше мнение. Причина проста - я еще не научился зарабатывать на Кольце и мне нужен мозговой штурм. Итак,.. ЦЕЛЬ: я, ("наивный Чукотский юноша"), хочу найти
