Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 3
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При запуске скрипта, индикатора, советника на вкладке Входные параметры отображаются имена переменных
При наличии директивы #property strict вместо имени переменной отображается комментарий
ИМХО, так более информативно
При запуске скрипта, индикатора, советника на вкладке Входные параметры отображаются имена переменных
При наличии директивы #property strict вместо имени переменной отображается комментарий
ИМХО, так более информативно
Ну тогда специально для тех кто этого не знал. См. скрин, там всё понятно.
в МТ4 есть глюк: когда депо больше 99999, то на графике детализированного отчета пропадает одна цифра.
Если более 999999 - то пропадают две цифры. Всегда отображаются только 5 старших цифр.
в МТ4 есть глюк: когда депо больше 99999, то на графике детализированного отчета пропадает одна цифра.
Если более 999999 - то пропадают две цифры. Всегда отображаются только 5 старших цифр.
Знаете ли Вы, что длину истории можно установить? А это влияет на время перебора!
Если установить Сегодня - будет всего меньше! В полночь история опустеет? Оптимально - Последние 3 дня.
К разработчикам: как программно установить глубину истории ?
В отличие от MQL5, в MQL4 статические массивы могут менять размер.
Ошибка в справке?
//+-------------------------------------------------------+ //| ArrayResize PROBA.mq5 | //+-------------------------------------------------------+ #property strict void OnStart() { int x[7]; int СтарыйРазмер=ArrayRange(x,0); ArrayResize(x,5); int МеньшийРазмер=ArrayRange(x,0); ArrayResize(x,9); int БольшийРазмер=ArrayRange(x,0); Alert("MQL5: СтарыйРазмер = ",СтарыйРазмер, " МеньшийРазмер = ",МеньшийРазмер, " БольшийРазмер = ",БольшийРазмер); }
Ошибка в справке?
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mt4 build 1066
James Cater, 2017.04.28 16:53
I have found a regression error with initialisation order of static variables within functions
This was working in build 1065. I have reported this to the service desk
2017.04.28 15:42:30.941 TestStatic EURCHF,H1: TestStatic Expected result 103 - Actual result=102
2017.04.28 15:42:30.941 TestStatic EURCHF,H1: TestStatic Expected result 102 - Actual result=1
На тему static такой тонкий момент есть в обоих языках