Ищу MT4 тестер (тренажёр для торговли) с переключением таймфреймов в одном окне
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищу MT4 тестер - тренажёр для торговли на истории.
Что нужно:
- Работа в одном окне с возможностью переключения между таймфреймами
- Возможность использовать свои индикаторы и советники mql4 без их доработки
- Эмуляция торговли в реальном времени
У меня уже есть один тестер MT4, но он реализован по принципу multiple offline charts - для каждого таймфрейма создаётся отдельное офлайн-окно, бары формируются из M1 данных, графические объекты копируются между окнами. Переключение между таймфреймами реализовано через переход между окнами с помощью хоткеев.
Если работать в полноэкранном режиме, то выглядит как полноценная торговля в МТ4 с переключением ТФ.
Но с ним есть проблема:
При использовании своих индикаторов/советников - они или работают не стабильно, или не работают вообще. (проблема конечно не в этом конкретном тестере, т.к. он просто не предназначен для такой работы).
Вопрос:
Существуют ли тестеры с single-chart подходом, где все таймфреймы работают в рамках одного окна? Чтобы переключение происходило без создания множества офлайн-графиков, но при этом сохранялась совместимость с обычными индикаторами и советниками?
Буду благодарен за любые наводки!