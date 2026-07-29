учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 507
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Сколько % + ?
Сколько % + ?
на лимитках от покупки газ открылся супер!!
раскрывая тему Иланов - собственно о чем ветка и была изначально в первом посту первого эпизода.
лейся песня продолжится скоро на автомате - великая сила усреднения и трейлинга!!!
лейся песня продолжится скоро на автомате - великая сила усреднения и трейлинга!!!
помню тут фразу, просто классика - пока вы тут onnx обучаете, бомж в подвале иланом х5 делает каждый день)
смысл тот же
помню тут фразу, просто классика - пока вы тут onnx обучаете, бомж в подвале иланом х5 делает каждый день)
смысл тот же
) спс за поддержку (поржал) - лайкос занёс! Кривулины попёрли вверха!!!
илан рулез! оттестирую ок тут закину
полет на илане пока ок!!!
Здравствуйте!! Можете поделится плиз работающей версией индикатора ind_2_linep1.mq5
Здравствуйте!! Можете поделится плиз работающей версией индикатора ind_2_linep1.mq5