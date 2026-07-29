учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 507

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Roman Shiredchenko #:

подключайтесь к торгам и усреднению! 

входа - выхода постоянно в профит!!!

Сколько % + ? 

 
Andrey Uchakov #:

Сколько % + ? 

В зависимости от рисков... при умеренных рисках в год и 20-30-50 и под 100 % можно....
 

на лимитках от покупки газ открылся супер!!

раскрывая тему Иланов - собственно о чем ветка и была изначально в первом посту первого эпизода.

Скальперский советник Ilan 3.0 Ai с машинным обучением
Скальперский советник Ilan 3.0 Ai с машинным обучением
  • 2025.04.09
  • www.mql5.com
Помните советник Ilan 1.6 Dymanic? Попробуем улучшить его с помощью машинного обучения! Реанимируем старую разработку в статье и добавляем машинное обучение с Q-таблицей. По шагам.
 

лейся песня продолжится скоро на автомате - великая сила усреднения и трейлинга!!!

 
Roman Shiredchenko #:
лейся песня продолжится скоро на автомате - великая сила усреднения и трейлинга!!!

помню тут фразу, просто классика - пока вы тут onnx обучаете, бомж в подвале иланом х5 делает каждый день)

смысл тот же

 
lynxntech #:

помню тут фразу, просто классика - пока вы тут onnx обучаете, бомж в подвале иланом х5 делает каждый день)

смысл тот же

) спс за поддержку (поржал) - лайкос занёс!  Кривулины попёрли вверха!!! 

 

илан рулез! оттестирую  ок тут закину 

полет на илане пока ок!!!


 
Здравствуйте!!  Можете поделится плиз работающей версией индикатора ind_2_linep1.mq5
 
Vitalii Shadrin #:
Здравствуйте!!  Можете поделится плиз работающей версией индикатора ind_2_linep1.mq5
Посмотрю..... на этой неделе - тут отпишусь....
 
Vitalii Shadrin #:
Здравствуйте!!  Можете поделится плиз работающей версией индикатора ind_2_linep1.mq5
в актуальной ветке ответил - файлы выложил ок.
Индикаторы: Ind_2 Line+1
Индикаторы: Ind_2 Line+1
  • 2025.09.12
  • www.mql5.com
Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.
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